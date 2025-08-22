У Медсилах заявили про критичну нестачу персоналу: медслужби ЗСУ укомплектовані лише на 50%
У Медичних Силах ЗСУ заявили про нестачу фахівців: рівень укомплектованості медичних служб у війську становить близько 50%.
Про це на брифінгу в "Укрінформі" розповіла начальниця відділу цивільно-військового співробітництва командування Медичних сил ЗСУ, підполковник Наталія Чорна.
"На жаль, наразі наші підрозділи укомплектовані на 50%, тому це заважає нам в повному обсязі виконувати наші обов'язки, тому що не вистачає саме людей", – сказала вона.
Чорна також розповіла, що проблемою є надмірне перевантаження госпіталів через постійне надходження поранених. Через це Медсили змушені залучати цивільні заклади охорони здоров’я, з якими співпрацюють.
Також є складнощі з відновленням документів поранених військовослужбовців, адже це потрібно зробити у стислі строки, що не завжди можливо.
"Окрім того, велике значення має психологічна вразливість наших військових, особливо тих, хто звільнений із полону", – додала начальниця відділу ЦВС Медичних Сил.
За словами Чорної, у шпиталях ЗСУ нині лікується понад 5 тисяч військовослужбовців, але особливу увагу приділяють тим, хто повернувся з полону.
"На цей час на лікуванні та реабілітації у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України перебуває понад 5 тисяч осіб: це поранені, травмовані та хворі, а також понад 300 військовослужбовців, які наразі проходять реінтеграційні заходи", – розповіла жінка.
Загалом понад 2,5 тисячі військовослужбовців, які повернулися з полону, пройшли реінтеграційні заходи та перебувають на лікуванні.