"Менше паперів": Міноборони змінило правила військово-лікарської експертизи

Міністерство оборони України затвердило нову редакцію Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Документ має спростити документообіг, пришвидшити ухвалення рішень і зменшити ризик помилок через людський фактор.

Нововведення вже набули чинності, повідомляють у МОУ.

Що змінилося?

Документообіг між ВЛК, ТЦК і військовими частинами

Якщо рішення ВЛК – наприклад, про придатність до служби – не потребує затвердження вищою інстанцією, ВЛК автоматично надсилатиме його в електронному вигляді до реєстру "Оберіг".

До ТЦК надходитимуть лише обстеження та супровідні документи в паперовому вигляді. Військові частини отримують дві паперові копії постанови.

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Якщо ВЛК ухвалить рішення, яке потребує затвердження (наприклад, статус "непридатний" або "тимчасово непридатний"), документи передаватимуть через електронний Кабінет ВЛК.

Усі паперові документи (крім постанови) мають передавати до ВЛК вищого рівня не пізніше наступного дня після завершення огляду. Раніше цей процес займав до 5 днів і вимагав друку всіх матеріалів.

Строки перевірки документів

ВЛК тепер має не більше 5 днів на перевірку матеріалів після їх надходження.

Якщо перевірку здійснює ВЛК обласного або міського ТЦК і помилок немає, документи за постановою "непридатний" передають до штатної ВЛК наступного дня після перевірки.

В інших випадках рішення автоматично надходить у реєстр "Оберіг", а паперові копії – до ТЦК.

Якщо перевірку здійснює штатна ВЛК, електронний документ і протокол одразу потрапляють у реєстр. Паперові копії протоколу засвідчують печаткою та передають до ТЦК: два примірники для військовозобов’язаних, чотири – для військовослужбовців.

Видача рішень тим, хто проходив медогляд

Коли рішення ВЛК не потребує затвердження, громадянин отримує документ одразу в медичному закладі – у день звернення. Раніше видачу здійснював лише ТЦК.

Якщо затвердження потрібне, ТЦК самостійно роздруковує постанову з реєстру "Оберіг", завіряє печаткою і видає разом із протоколом. Раніше документ можна було отримати лише після надходження протоколу з ВЛК.

Нагадаємо, раніше уряд спростив процедуру отримання електронних направлень на ВЛК.