Уряд спростив процедуру електронних направлень на ВЛК: що змінилося

Невдовзі в Україні електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) генеруватимуть без підпису керівника ТЦК, який раніше був обов’язковим.

Відповідні зміни до алгоритму проходження ВЛК ухвалили в Кабміні, повідомили в Міністерстві оборони.

За новим порядком охочим пройти лікарську комісію не доведеться чекати, поки керівник ТЦК накладе електронний підпис на електронне направлення.

Крім того, відтепер правила забороняють ТЦК направляти на комісію людей з інвалідністю. Українці з таким статусом можуть пройти ВЛК виключно за власним бажанням, наприклад якщо хочуть проходити військову службу за контрактом.

Також уряд уточнив перелік документів, які підтверджують право на відстрочку жінок та чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

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"Внесені в постанови зміни важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК – зменшити кількість адміністративної роботи", – прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Раніше ми розповідали, як пройти ВЛК за електронним направленням.