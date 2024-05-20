Нові правила проходження ВЛК: що змінилося і який алгоритм дій

Закон про мобілізацію, який днями набув чинності, передбачає зміни у проходженні військово-лікарської комісії і визначенні придатності до військової служби.

Медичне обстеження мають пройти всі військовозобов’язані чоловіки, але цього не можна зробити за власним бажанням, а лише після отримання направлення від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це "УП. Життя" розповіла голова військово-лікарської комісії індустріального районного ТЦК та СП у Дніпрі Олена Седлецька.

ВЛК проводитимуть у спеціально виділених для цього медичних центрах або лікарнях. Військовозобов'язані мають здати аналіз на ВІЛ, гепатити та сифіліс, а також зробити кардіограму та флюорографію.

Голова ВЛК Дніпровського РТЦК та СП зазначила: залежно від результатів огляду та чи були виявлені проблеми зі здоров’ям, військовозобов’язаних можуть направити на додаткове обстеження.

Крім того, необхідно пройти огляд у шести лікарів:

офтальмолога;

отоларинголога;

терапевта;

хірурга;

невропатолога;

психіатра.

"Ці шість лікарів – основний склад. Раніше в комісії були ще дерматологи та травматологи, але за новим наказом їх скоротили", – сказала Олена Седлецька.

Для того, щоб визначити, чи придатна людина до військової служби, медкомісія проводить базовий огляд і вивчає результати аналізів, медичні висновки чи діагнози, встановлені раніше. І лише потім визначає, чи є у людини порушення, і шукає його у станах зі списку наказу №402 Міноборони.

Медичне обстеження мають пройти всі військовозобов’язані чоловіки NewAfrica/Depositphotos

"Враховуючи те, що лікарі ВЛК не встановлюють діагнозів, а роблять експертні висновки, спираючись на результати медичного огляду і медичні документи від інших лікарів-спеціалістів, люди, направлені на військово-лікарську комісію, мають принести ці медичні висновки з собою", – зазначила Оксана Сухорукова.

Простіше кажучи: якщо людина має хронічні захворювання, то повинна надати документи, які це підтверджують, та її скерують на обстеження до "вужчого" спеціаліста. Далі військовозобов’язані мають принести медичні висновки, які додадуть до особистої картки.

Після вивчення усієї медичної документації комісія вирішує, до якої категорії належатиме:

"придатний";

"непридатний";

"придатний до служби у військових частинах";

"тимчасово непридатний".

Олена Седлецька зауважила, що обстежувати людину за кожною з хворіб ВЛК не може через брак ресурсів і часу. Якщо у військовозобов'язаного немає яскраво вираженого захворювання і сильних симптомів, то він буде придатним.

"Якщо людина приходить майже до кожного з лікарів з дрібними скаргами, обирається домінуюча проблема, за якою ми будемо її обстежувати.

Таких пацієнтів багато, і якщо ми будемо робити огляд за кожною скаргою, лікарні змушені будуть працювати тільки на ВЛК", – додала лікарка.

Раніше ми розповідали, коли і за який термін військовозобов’язані мають пройти ВЛК та як записатися в електронну чергу для того, щоб її пройти.