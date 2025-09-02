В Україні майже на 50% зросла кількість хворих на COVID-19. Є летальні випадки

За тиждень з 25 по 31 серпня в Україні померло 14 людей, хворих на COVID-19. Загалом недугу виявили в понад 10 тисяч українців, що на 46,2% більше, ніж було тижнем раніше.

Станом на 25 серпня нові субваріанти штаму "Омікрон" – Nimbus та Stratus – підтвердили в трьох випадках, повідомили в Центрі громадського здоров’я.

За даними установи, загальні показники захворюваності в серпні були вдвічі меншими, ніж за аналогічний період у 2024 році. Цьогоріч фахівці діагностували коронавірус 22,6 тисячі разів, а минулого було 45,5 тисяч випадків.

У ЦГЗ прогнозують, що надалі кількість пацієнтів із COVID-19 буде зростати. Фахівці наголошують, що вакцинація залишається найбільш ефективним способом захиститися від недуги. Щеплення від коронавірусу можна зробити безкоштовно – для цього варто звернутися до сімейного лікаря чи в найближчий заклад охорони здоров’я.

Одну дозу препарату достатньо отримати людям, які досі не вакцинувалися. Додаткові щеплення (раз на 6-12 місяців) радять зробити українцям із групи ризику важкого перебігу COVID-19:

РЕКЛАМА:

дорослим і дітям з ослабленим імунітетом чи хронічними хворобами;

вагітним;

людям старшим 60 років;

представникам професійної групи ризику, як-от учителям і лікарям.

Для профілактики інфікування в ЦГЗ радять носити маски в місцях скупчення людей, а також регулярно мити руки та дезінфікувати поверхні.

"При симптомах хвороби залишайтеся вдома та зверніться по рекомендації щодо лікування до сімейного лікаря", – наголосили фахівці.

Раніше ми пояснювали, чому захворюваність на коронавірус зростає влітку.