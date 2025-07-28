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Пандемія могла пришвидшити старіння мозку навіть у тих, хто не хворів на COVID-19 – вчені

Вікторія Швець — 28 липня, 16:54
Пандемія могла пришвидшити старіння мозку навіть у тих, хто не хворів на COVID-19 – вчені
Карантинні обмеження COVID-19 могли пришвидшити старіння мозку навіть тих людей, які жодного разу не хворіли ковідом.
Фото: tushchakorn/depositphotos

Стрес, ізоляція та труднощі через карантинні обмеження COVID-19 могли пришвидшити старіння мозку навіть тих людей, які жодного разу не хворіли ковідом. Особливо це стосується літніх людей, чоловіків і тих, хто потребує більше підтримки в житті.

Про це свідчить дослідження Ноттінгемського університету, опубліковане у журналі Nature Communications, зазначає ScienceDaily.

Вчені виявили, що пандемія COVID-19 могла пришвидшити старіння мозку навіть у тих, хто ніколи не був інфікований цим вірусом. У таких людей мозок почав працювати по-іншому: вони гірше запам’ятовують, повільніше думають, їм важче зосередитися.

Науковці вивчили знімки мозку майже тисячі здорових дорослих людей, які брали участь у великому британському дослідженні UK Biobank. Деяким із них робили сканування мозку як до пандемії, так і після, а іншим – лише до неї.

За допомогою спеціального комп’ютерного аналізу та машинного навчання дослідники змогли визначити вік мозку кожного учасника – тобто, був він на вигляд старшим або молодшим за реальний вік людини.

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Щоб точно оцінити, наскільки мозок "старіє", вчені створили спеціальну модель. Вона була побудована на основі сканів мозку понад 15 тисяч здорових людей, які не мали інших хвороб.

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Науковці зазначають, що стрес, ізоляція та великі зміни у житті, які спричинила пандемія, залишили свій слід на психіці. Це було особливо помітно у літніх людей, чоловіків і тих, хто жив у складніших соціальних умовах.

Порівнюючи знімки мозку людей до і після пандемії, дослідники побачили, що ті, хто пережив пандемію, мали ознаки швидшого старіння мозку, ніж ті, кого сканували повністю до її початку.

Тільки в тих, хто перехворів на COVID-19 між двома обстеженнями, помітили, що їхні розумові здібності трохи погіршилися – вони повільніше думали й гірше переключалися між завданнями. Це може означати, що без самої хвороби (лише через стрес чи ізоляцію) подібні зміни в мозку не викликають помітних проблем.

Також вчені кажуть, що ці зміни, скоріш за все, можна повернути назад – мозок може відновитися.

Також науковці зазначають, що ці зміни, найімовірніше, не є постійними – мозок може відновитися.

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Керівник дослідження, доктор Алі-Реза Мохаммаді-Неджад, зазначив, що його найбільше вразив той факт, що навіть люди, які не хворіли на COVID-19, мали ознаки прискореного старіння мозку. Це показує, наскільки сильний вплив на наш мозок могли мати стрес, ізоляція й невизначеність під час пандемії.

"Це дослідження нагадує нам, що на здоров’я мозку впливають не лише хвороби, а й те, в яких умовах ми живемо щодня.

Пандемія погіршила життя багатьох людей, особливо тих, хто і без того мав складну ситуацію. Ми ще не знаємо точно, чи мозок зможе повністю відновитися після таких змін, але така можливість існує – і це дає надію", – зазначила професорка нейровізуалізації Дороті Ауер, одна з авторів дослідження.

Професор Стаматіос Сотіропулос, який також працював над дослідженням, сказав: "Завдяки знімкам мозку, зробленим до і після пандемії у рамках проєкту Британського біобанку, ми отримали унікальну можливість побачити, як великі життєві події можуть впливати на мозок людини".

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