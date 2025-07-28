Пандемія могла пришвидшити старіння мозку навіть у тих, хто не хворів на COVID-19 – вчені

Карантинні обмеження COVID-19 могли пришвидшити старіння мозку навіть тих людей, які жодного разу не хворіли ковідом.

Стрес, ізоляція та труднощі через карантинні обмеження COVID-19 могли пришвидшити старіння мозку навіть тих людей, які жодного разу не хворіли ковідом. Особливо це стосується літніх людей, чоловіків і тих, хто потребує більше підтримки в житті.

Про це свідчить дослідження Ноттінгемського університету, опубліковане у журналі Nature Communications, зазначає ScienceDaily.

Вчені виявили, що пандемія COVID-19 могла пришвидшити старіння мозку навіть у тих, хто ніколи не був інфікований цим вірусом. У таких людей мозок почав працювати по-іншому: вони гірше запам’ятовують, повільніше думають, їм важче зосередитися.

Науковці вивчили знімки мозку майже тисячі здорових дорослих людей, які брали участь у великому британському дослідженні UK Biobank. Деяким із них робили сканування мозку як до пандемії, так і після, а іншим – лише до неї.

За допомогою спеціального комп’ютерного аналізу та машинного навчання дослідники змогли визначити вік мозку кожного учасника – тобто, був він на вигляд старшим або молодшим за реальний вік людини.

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Щоб точно оцінити, наскільки мозок "старіє", вчені створили спеціальну модель. Вона була побудована на основі сканів мозку понад 15 тисяч здорових людей, які не мали інших хвороб.

Науковці зазначають, що стрес, ізоляція та великі зміни у житті, які спричинила пандемія, залишили свій слід на психіці. Це було особливо помітно у літніх людей, чоловіків і тих, хто жив у складніших соціальних умовах.

Порівнюючи знімки мозку людей до і після пандемії, дослідники побачили, що ті, хто пережив пандемію, мали ознаки швидшого старіння мозку, ніж ті, кого сканували повністю до її початку.

Тільки в тих, хто перехворів на COVID-19 між двома обстеженнями, помітили, що їхні розумові здібності трохи погіршилися – вони повільніше думали й гірше переключалися між завданнями. Це може означати, що без самої хвороби (лише через стрес чи ізоляцію) подібні зміни в мозку не викликають помітних проблем.

Також вчені кажуть, що ці зміни, скоріш за все, можна повернути назад – мозок може відновитися.

Також науковці зазначають, що ці зміни, найімовірніше, не є постійними – мозок може відновитися.

Керівник дослідження, доктор Алі-Реза Мохаммаді-Неджад, зазначив, що його найбільше вразив той факт, що навіть люди, які не хворіли на COVID-19, мали ознаки прискореного старіння мозку. Це показує, наскільки сильний вплив на наш мозок могли мати стрес, ізоляція й невизначеність під час пандемії.

"Це дослідження нагадує нам, що на здоров’я мозку впливають не лише хвороби, а й те, в яких умовах ми живемо щодня.

Пандемія погіршила життя багатьох людей, особливо тих, хто і без того мав складну ситуацію. Ми ще не знаємо точно, чи мозок зможе повністю відновитися після таких змін, але така можливість існує – і це дає надію", – зазначила професорка нейровізуалізації Дороті Ауер, одна з авторів дослідження.

Професор Стаматіос Сотіропулос, який також працював над дослідженням, сказав: "Завдяки знімкам мозку, зробленим до і після пандемії у рамках проєкту Британського біобанку, ми отримали унікальну можливість побачити, як великі життєві події можуть впливати на мозок людини".

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