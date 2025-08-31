Може вбити за лічені години: що варто знати про менінгококову інфекцію, яка часто вражає дітей

Інфекція може не мати явних симптомів

Днями в реанімації Київської обласної дитячої лікарні в місті Біла Церква померла 10-місячна дитина, яку госпіталізували з підозрою на ГРВІ та підвищеним ацетоном.

Уже наступного дня маленька пацієнтка померла. За повідомленням місцевих ЗМІ, причиною смерті медики вказали менінгококову інфекцію.

У трагедії мати дитини звинувачує лікарів. Випадок розслідують правоохоронці.

"УП. Життя" розібралася, що таке менінгококова інфекція, чим менінгіт відрізняється від сепсису, чому хворобу вважають особливо небезпечною, коли слід звертатися до лікаря та як уберегти дітей від цієї недуги.

Для цього використали матеріали Центру громадського здоров’я, Національного порталу з імунізації, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Центру контролю та профілактики хвороб США, а також поспілкувалися з педіатринею та інфекціоністкою Оленою Луцькою.

РЕКЛАМА:

Що таке менінгококова інфекція та як вона передається?

Менінгококова інфекція – антропонозне інфекційне захворювання, яке вважають переважно дитячим. Хворобу спричиняє бактерія Neisseria meningitidis, або менінгокок.

У ВООЗ пояснюють, що бактерії Neisseria meningitidis можуть перебувати в носі та горлі і не викликати захворювання – більшість людей, які контактують із патогеном, не хворіють.

На те, чи спричинить патоген серйозну недугу, впливають імунні, соціальні, генетичні та фізичні фактори, а також чинники довкілля та спосіб життя.

Менінгококова інфекція може виникнути в будь-якому віці, однак частіше її діагностують у немовлят і дітей віком до п’яти років. Також підвищений ризик зараження мають:

підлітки та молоді люди віком до 24 років;

люди, які мали побутові контакти з інфікованим;

люди з ослабленим імунітетом;

люди, які подорожували в країни, де поширена менінгококова інфекція.

Недуга вражає людей по всьому світу, однак найбільш поширена в Африці – на південь від Сахари на території від Сенегалу до Ефіопії.

Щороку у світі фіксують від 300 до 500 тисяч випадків інфікування, з яких від 30 до 50 тисяч стають летальними. В Україні у 2022 році зареєстрували 250 випадків менінгококової інфекції. Найбільше хворих було серед дітей віком від шести місяців до трьох років.

Джерелом інфікування є самі хворі, навіть якщо не мають симптомів недуги, а лише переносять патоген, оскільки бактерія швидко гине поза організмом людини.

Менінгокок зазвичай поширюється через прямий тісний контакт із виділеннями з носа або горла інфікованої людини. Наприклад, через поцілунок чи під час спільного проживання.

Які бувають форми хвороби та їхні симптоми?

Лікарка Олена Луцька пояснила, що недуга може мати неінвазивні форми – носійство і назофарингіт. У такому випадку хворі можуть не мати симптомів узагалі або лише звичайний нежить. При цьому вони здатні заражати інших.

Також існують інвазивні – більш небезпечні форми, як-от менінгококовий менінгіт (запалення захисник оболонок головного або спинного мозку) та менінгококцемія (менінгококовий сепсис).

За словами педіатрині, часом дві інвазивні форми можуть виникати одночасно.

Симптомами менінгококової інфекції вважають:

стрімке підвищення температури до 38°C та вище;

головний біль;

біль і скутість потиличних м’язів.

При менінгококовому менінгіті часто виникають додаткові стани, як-от:

сплутаність свідомості;

нудота та блювання;

підвищена чутливість очей до світла.

Читайте також : Чому влітку зростає захворюваність на COVID-19: три причини від науковців

У немовлят може не бути класичних симптомів хвороби або помітити їх непросто. Дорослим слід звернути увагу, якщо дитина:

здається повільною або неактивною;

погано харчується;

має випинання переднього тім’ячка (м’якої ділянки черепа);

має аномальні рефлекси;

блює;

має лихоманку та озноб;

проскорено дихає.

При менінгококовому сепсисі у пацієнтів виникає характерний геморагічний висип, що може перейти у некрози (відмирання клітин).

Підозрілі зміни на шкірі можна перевірити за допомогою склянки, каже педіатриня Олена Луцька. Якщо темні плями не зникають при натисненні на шкіру прозорою склянкою, потрібно терміново викликати екстрену медичну допомогу.

Читайте також : Навіщо людям потрібні мигдалики і чому декому рекомендують їх видаляти: пояснення вчених

"Будь-який висип, що виникає одночасно з температурою, потребує огляду лікарем", – наголошує Олена Луцька.

Прояви хвороби можуть з’являтися від двох до десяти днів після зараження, але зазвичай у перші три-чотири дні.

Інфекція здатна прогресувати у важку форму і вражати мозок, спричиняти втрату слуху, ниркову недостатність, втрату кінцівок або призводити до хронічних проблем із нервовою системою.

За даними Центру контролю та профілактики хвороб США, довготривалу інвалідність після пережитої інфекції може мати кожен п’ятий пацієнт.

Як лікують менінгококову інфекцію?

При інвазивних формах захворювань, спричинених менінгококом, важливо вчасно звернутися по кваліфіковану медичну допомогу. Пацієнтів лікують виключно стаціонарно у відділенні реанімації, розповіла Олена Луцька.

У випадку менінгококцемії (сепсису) у пацієнтів швидко наростає порушення кровообігу. Хвороба вражає всі органи та системи та призводить до інфекційно-токсичного шоку та поліорганної недостатності (недостатності відразу кількох життєво важливих органів).

"При блискавичній формі виникає крововилив у наднирники, і смерть може настати протягом декількох годин. Потрібно розпочати лікування щонайшвидше, адже це може врятувати життя", – пояснює лікарка.

За її словами, при блискавичній формі менінгококового сепсису пацієнтів не завжди вдається врятувати, навіть якщо медичну допомогу надавати вчасно та кваліфіковано.

Читайте також : Нежить та температура у спеку: що варто знати про літню застуду

Якщо менінгіт виникає без сепсису, то прогнози на одужання зазвичай кращі, однак досі пацієнти ризикують зазнати важких наслідків інфекції, додає Олена.

У реанімації хворим проводять антибактеріальну терапію та терапію, спрямовану на підтримання життєдіяльності, роботу серцево-судинної системи, усунення інфекційно-токсичного шоку.

"При виражених некритичних ураженнях шкіри може знадобитися її пересадка, як це роблять при опіках", – додає педіатриня.

Нещодавно у Чернівецькій обласній дитячій лікарні медичним фахівцям вдалося врятувати десятимісячного хлопчика з менінгококцемією, який потрапив до закладу у вкрай важкому стані.

"Цей випадок – важливе нагадування для всіх батьків: потрібно негайно звертатися по медичну допомогу при будь-яких раптових висипаннях, особливо темного кольору, які швидко поширюються, у поєднанні з лихоманкою чи млявістю дитини.

При менінгококовій інфекції рахунок іде не на дні, а на години", – наголосили лікарі.

Менінгококовий сепсис Фото: ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня"/Facebook Фото: ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня"/Facebook

Як уберегтися від захворювання?

За даними МОЗ, в Україні найпоширенішими вважають менінгококи групи B, які викликають інвазійні форми інфекції. Найбільш дієвим заходом профілактики важкого перебігу хвороби є вакцинація.

В Україні вона належить до рекомендованих, тобто не входить до переліку безкоштовних за Національним календарем щеплень. Наразі в країні зареєстровані три вакцини – Німенрикс та Менактра від менінгококу серогруп A, C, W, Y та Бексеро від менінгококу серогрупи В.

Препарат для щеплень Бексеро та Німенрикс використовують із шести тижнів, а Менактру – з дев’яти місяців, пояснила Олена Луцька.

Вакцину можна зробити за власні кошти у приватній клініці або купити препарат в аптеці і звернутися для ін’єкції в амбулаторію сімейної медицини.

"Вакцини від різних типів менінгококу не є взаємозамінними, тож за можливістю (особливо якщо ви належите до групи ризику) варто отримати обидві", – радять фахівці.

Відкласти вакцинацію до покращення стану варто, якщо в дитини чи дорослого є гостре захворювання і температура перевищує 38,5°C, додає Олена Луцька. Протипоказами не є легкі ГРВІ, нежить, кашель або нещодавні контакти з тими, хто мав ГРВІ.

Лікарка наголошує, що особливо важливо вакцинувати від менінгококової інфекції дітей, які народилися передчасно або мають хронічні захворювання, зокрема центральної нервової системи.

Очікуваною реакцією на вакцинацію вважають біль у місці уколу та температура, яка минає за три дні і піддається контролю препаратами.

Читайте також : У США людина померла від найбільш летальної форми чуми

"Не можу погодитися, коли чую, що вакцина "важка". У такі моменти згадую всіх дітей, яких забрала ця страшна хвороба за час моєї роботи у відділенні нейроінфекцій", – ділиться лікарка.

Вона додає, що хибною є думка про те, що щеплювати дитину краще пізніше, адже так потрібно менше доз.

"Менше доз – це правда. Але що меншою є дитина, то важчий варіант хвороби ми можемо очікувати. Діти першого року життя в групі ризику. Тому варто не відкладати щеплення і захистити найвразливіших", – переконана Олена Луцька.

Раніше в Україні та світі з’явилися нові штами вірусу COVID-19. Ми розповідали, чим вони відрізняються від попередніх та яку загрозу громадському здоров’ю становлять.