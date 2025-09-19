Фолієва кислота тепер у переліку "Доступних ліків": МОЗ розширило програму
Міністерство охорони здоров’я оновило реєстр лікарських засобів і медичних виробів, які входять до урядової програми "Доступні ліки".
Перелік доповнили 85 новими препаратами, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
До "Доступних ліків" додали препарати для лікування хвороб щитоподібної залози, глаукоми, дитячих недуг та інших захворювань (серцево-судинних та цереброваскулярних хвороб, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, цукрового діабету, для розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона, а також для метаболічних і аутоімунних захворювань).
Також додано лікарські засоби для вагітних та породіль.
Як повідомили у Національній службі здоров’я України, в переліку з’явилося дев’ять нових лікарських засобів з такими міжнародними непатентованими назвами (МНН):
- азитроміцин (краплі очні);
- індапамід (таблетки);
- латанопрост (краплі очні);
- левотироксин (таблетки);
- метилдопа (таблетки);
- тимолол (краплі очні);
- торасемід (таблетки);
- фолієва кислота (таблетки);
- ципрофлоксацин (краплі очні та вушні).
Станом на 10 вересня до програми "Доступні ліки" входять 705 найменувань, зокрема:
- 595 лікарських засобів;
- 38 препаратів інсуліну;
- 30 комбінованих лікарських засобів;
- 42 тест-смужок для вимірювання рівня глюкози.
Увесь перелік можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, з 1 липня 2025 року програма "Доступні ліки" повинна діяти в кожній аптеці України.
Щоб скористатися програмою реімбурсації, зверніться до лікаря та отримайте електронний рецепт, завітайте до аптеки з позначкою "Тут є Доступні ліки" та отримайте необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою.
Натомість якщо аптека не має договору з НСЗУ, то повідомте це на "гарячу лінію" МОЗ за номером 0800 505 201. Далі її мають перевірити.
Якщо договір є, але аптека не відпускає "Доступні ліки" за е-рецептом – зверніться до НСЗУ за номером 16-77.