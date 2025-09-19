Фолієва кислота тепер у переліку "Доступних ліків": МОЗ розширило програму

До переліку додали майже сотню нових лікарських засобів

Міністерство охорони здоров’я оновило реєстр лікарських засобів і медичних виробів, які входять до урядової програми "Доступні ліки".

Перелік доповнили 85 новими препаратами, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

До "Доступних ліків" додали препарати для лікування хвороб щитоподібної залози, глаукоми, дитячих недуг та інших захворювань (серцево-судинних та цереброваскулярних хвороб, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, цукрового діабету, для розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона, а також для метаболічних і аутоімунних захворювань).

Також додано лікарські засоби для вагітних та породіль.

Як повідомили у Національній службі здоров’я України, в переліку з’явилося дев’ять нових лікарських засобів з такими міжнародними непатентованими назвами (МНН):

азитроміцин (краплі очні);

індапамід (таблетки);

латанопрост (краплі очні);

левотироксин (таблетки);

метилдопа (таблетки);

тимолол (краплі очні);

торасемід (таблетки);

фолієва кислота (таблетки);

ципрофлоксацин (краплі очні та вушні).

Станом на 10 вересня до програми "Доступні ліки" входять 705 найменувань, зокрема:

595 лікарських засобів;

38 препаратів інсуліну;

30 комбінованих лікарських засобів;

42 тест-смужок для вимірювання рівня глюкози.

Увесь перелік можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року програма "Доступні ліки" повинна діяти в кожній аптеці України.

Щоб скористатися програмою реімбурсації, зверніться до лікаря та отримайте електронний рецепт, завітайте до аптеки з позначкою "Тут є Доступні ліки" та отримайте необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою.

Натомість якщо аптека не має договору з НСЗУ, то повідомте це на "гарячу лінію" МОЗ за номером 0800 505 201. Далі її мають перевірити.

Якщо договір є, але аптека не відпускає "Доступні ліки" за е-рецептом – зверніться до НСЗУ за номером 16-77.