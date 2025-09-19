Усі розділи
Віра Шурмакевич — 19 вересня, 15:38
Фолієва кислота тепер у переліку Доступних ліків: МОЗ розширило програму
До переліку додали майже сотню нових лікарських засобів
Міністерство охорони здоров’я оновило реєстр лікарських засобів і медичних виробів, які входять до урядової програми "Доступні ліки".

Перелік доповнили 85 новими препаратами, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

До "Доступних ліків" додали препарати для лікування хвороб щитоподібної залози, глаукоми, дитячих недуг та інших захворювань (серцево-судинних та цереброваскулярних хвороб, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, цукрового діабету, для розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона, а також для метаболічних і аутоімунних захворювань).

Також додано лікарські засоби для вагітних та породіль.

Як повідомили у Національній службі здоров’я України, в переліку з’явилося дев’ять нових лікарських засобів з такими міжнародними непатентованими назвами (МНН):

  • азитроміцин (краплі очні);
  • індапамід (таблетки);
  • латанопрост (краплі очні);
  • левотироксин (таблетки);
  • метилдопа (таблетки);
  • тимолол (краплі очні);
  • торасемід (таблетки);
  • фолієва кислота (таблетки);
  • ципрофлоксацин (краплі очні та вушні).

Станом на 10 вересня до програми "Доступні ліки" входять 705 найменувань, зокрема:

  • 595 лікарських засобів;
  • 38 препаратів інсуліну;
  • 30 комбінованих лікарських засобів;
  • 42 тест-смужок для вимірювання рівня глюкози.

Увесь перелік можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року програма "Доступні ліки" повинна діяти в кожній аптеці України.

Щоб скористатися програмою реімбурсації, зверніться до лікаря та отримайте електронний рецепт, завітайте до аптеки з позначкою "Тут є Доступні ліки" та отримайте необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою.

Натомість якщо аптека не має договору з НСЗУ, то повідомте це на "гарячу лінію" МОЗ за номером 0800 505 201. Далі її мають перевірити.

Якщо договір є, але аптека не відпускає "Доступні ліки" за е-рецептом – зверніться до НСЗУ за номером 16-77.

