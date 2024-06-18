Чи штрафуватимуть за шум генераторів під час аварійних відключень? Відповідь МОЗ

В Україні діють санітарно-гігієнічні норми щодо шуму. Однак власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня гучності під час аварійних відключень світла.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Законодавство передбачає допустимі рівні звуку у житлових будинках, на прибудинкових територіях, у приміщеннях готелів, гуртожитків, у закладах цивільної інфраструктури, а також у парках і зонах відпочинку.

"Однак зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель", – наголосили у МОЗ.

Водночас робота генераторів може справити негативний ефект на здоров'я людей не лише через шум, а й через вібрації та шкідливі викиди.

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Рекомендації щодо встановлення та обслуговування генераторів

Через те, що генератори не мають шумоізоляції, звук його роботи може спричиняти стрес, погіршувати сон і загалом шкодити здоровʼю.

Щоб знизити рівень шуму, варто встановлювати генератор на відстані шість метрів від житлових будинків і спальних приміщень.

У МОЗ також рекомендують обладнати прилад спеціальним кожухом із внутрішньою шумоізоляцією та відведення вихлопних газів.

Встановлювати генератор слід далі від вікон і входів до будівлі. Це може врятувати життя, якщо генератор викидатиме у повітря чадний газ. Якщо генератор стоїть надто близько до приміщення, газ без кольору та запаху може проникати через отвори.

Заправляти генератор треба паливом належної якості, яке немає у складі свинцевих сполук.