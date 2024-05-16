Мріє бути корисним в ЗСУ навіть на кріслі колісному: історія десантника з травмою хребта

Паралізований захисник з травмою хребта хоче бути корисним у війську

Михайло з Бердичева мобілізувався у 2022-му році, а через 1,5 року служби десантником отримав надважке поранення.

Чоловік пробув 35 днів на апараті штучної вентиляції легень та має травму хребта, але все одно мріє бути корисним для війська.

Історію військовослужбовця розповіли у реабілітаційному центрі "Незламні".

40-річний Михайло до повномасштабного вторгнення працював автомеханіком на Житомирщині.

Поранення отримав восени 2023 року під час мінометного обстрілу, коли прикривав собою побратимів.

Медики врятували важкопораненого захисника з Житомирщини Національний реабілітаційний центр UNBROKEN

Уламки ворожої міни прошили ліві лопатку та легеню, розтрощили хребет та дістали аж до спинного мозку. Побратими затиснули місце поранення та оперативно евакуювали надважкого пораненого з масивною кровотечею.

"За життя Михайла боролися лікарі чотирьох міст: Запоріжжя, Дніпра, Києва і зрештою – Львова. До нас пацієнт надійшов у все ще важкому стані. Був знерухомлений, а головне – не міг дихати самостійно. Понад місяць пацієнт перебував на апараті ШВЛ у реанімації", – розповіли у реабілітаційному центрі.

Лікарі зауважили, що загалом у відділенні інтенсивної терапії Михайло пробув 57 днів. Але мультидисциплінарна команда почала працювати з пораненим десантником з першого дня. Наразі Михайло не лише сам може дихати, але й рухає руками та може самотужки їсти.

Лікарі кажуть, що через травму спинного мозку тіло Михайла нижче грудей назавжди знерухомлене. Але це не зупиняє захисника – він хоче повернутись до служби та вчити молодих солдатів збивати дрони з кулемета.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 23-річного зенітника Дмитра Плиса. Боєць щодня більш як 12 годин проводить у радянському комплексі С-300, полюючи на ворожі повітряні цілі.