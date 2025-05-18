На Львівщині лікарі відновили пацієнтові кровотік у легенях через малі розрізи і без загального наркозу

У Дрогобичі на Львівщині лікарі провели унікальну операцію 33-річному пацієнтові з тромбами в легенях. Фахівцям вдалося відновити кровотік без великих розрізів та загальної анестезії.

Про це "УП. Життя" розповіла лікарка Мар’яна Лепка. Вона здійснила це оперативне втручання разом із колегою Василем Романяком і фахівцем із Польщі Яцеком Пеґзою.

Команда медиків допомогла пацієнту з діагнозом тромбоемболічна легенева гіпертензія, за якої організовані тромби блокують артерії в легенях. Зазвичай хвороба є наслідком іншого стану – тромбоемболії (закупорювання просвіту артерій), яку не лікували або робили це неефективно.

Фото: КНП "Дрогобицька міська лікарня 1" ДМР/Facebook Фото: КНП "Дрогобицька міська лікарня 1" ДМР/Facebook

Як пояснює лікарка Дрогобицької міської лікарні №1, тромби в легеневих артеріях призводять до того, що легені людини отримують менше кисню. Як наслідок, пацієнти страждають від задишки, через яку їм доводиться зупинятися кожні 10 метрів дороги. Крім того, хворі гірше переносять фізичне навантаження.

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На пізніх стадіях хворі з таким діагнозом мають тяжку інвалідність, а ймовірністю їхнього виживання в найближчі п’ять років оцінюють у 10%.

У лікарні Дрогобича медики провели 33-річному чоловікові балонну ангіопластику легеневих артерій, відновивши кровотік без великих розрізів та загальної анестезії. Вважається, що такий підхід зменшує ризики та пришвидшує одужання хворих.

"Щиро вдячні всій нашій команді, а особливо нашому польському колезі Яцеку Пеґзі за неймовірну підтримку, знання і щире бажання ділитися досвідом! Разом ми творимо медицину майбутнього", – написали в медичному закладі.

Нагадаємо, у Львові лікарі врятували жінку, в якої на пізніх термінах вагітності виявили велике новоутворення в головному мозку.