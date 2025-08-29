У Росії та на ТОТ через брак лікарів фельдшери й акушерки виконуватимуть обов'язки лікарів
З 1 вересня фельдшери та акушерки в РФ та на окупованих Росією територіях України зможуть виконувати обов’язки терапевтів, педіатрів і гінекологів.
Ці зміни передбачені наказом ворожого Міністерства охорони здоров’я та пов’язані з гострим дефіцитом кадрів.
Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.
"Практика залучення медиків без вищої освіти поширюватиметься й на окуповану Луганщину, де в багатьох містах спостерігається значна нестача медичного персоналу. Державні програми зі стимулюючими виплатами там не спрацювали", – зазначив Харченко.
За даними росЗМІ, наказ російського МОЗу передбачає, що тепер фельдшери та акушерки отримають право виконувати лише частину обов’язків лікарів.
Йдеться, зокрема, про збір анамнезу, проведення огляду та простих обстежень (наприклад, електрокардіограми, експрес-аналізу рівня цукру в крові, вимірювання внутрішньоочного тиску). Також вони зможуть призначати й застосовувати лікарські препарати, зокрема наркотичні та психотропні засоби.
Окупанти сподіваються, що ця "реформа" має покращити ситуацію в системі охорони здоров’я, адже наразі в селах і малих містах нестача фахівців сягає 70%. Однак не виключають також серйозної загрози якості медичних послуг.Раніше росіяни зігнали жінок із ТОТ на "форум служіння". Його створили з метою "висвітлення жіночого служіння Богу, сім'ї, Вітчизні".