Чому зменшилася кількість дітей з ТОТ, які навчаються в українських школах онлайн? Відповідь омбудсменки

У цьому навчальному році учнів з ТОТ було значно менше, ніж минулоріч

Цьогоріч до дистанційного навчання в українських школах приєднались 44 тисячі дітей з тимчасово окупованих Росією територій.

У попередньому навчальному році таких учнів було 56 тисяч, розповіла освітня омбудсменка Надія Лещик у програмі "Є розмова".

"Ми бачимо доволі різкий спад. Причин багато. Перша: навчання в українських школах – це небезпека для життя та здоров’я учнів і батьків.

Є і природні процеси. Наприклад, випускаються 9 та 11 класи, а перші класи не набираються", – пояснила Надія Лещик.

Вона додала, що діти із тимчасово окупованих територій мають змогу вступити до українських вишів за пільговими квотами. Однак з кожним роком таких абітурієнтів стає все менше.

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"Дітей з ТОТ, які приїжджають сюди, все менше і менше, бо це квиток в один бік. Якщо вони виїдуть сюди, вони вже не зможуть повернутись на ту територію, доки вона не буде деокупована.

Також це великі фінансові втрати. Сім’я повинна мати велику суму коштів, щоб дитина могла виїхати [на навчання в Україну] через інші країни", – зауважила омбудсменка.

Наразі вступом дітей з ТОТ в українські виші займаються освітні центри "Донбас-Україна", "Крим-Україна, а також низка громадських організацій. Надія Лещик зауважила, що подібних установ могло б бути і більше.

Окрім цього, вона переконана, що необхідно більше інформувати дітей про можливості щодо навчання в Україні.

"Нам дуже важливо тримати зв’язок з цими дітьми та їхніми батьками. Тримати його ми можемо через вчителів, які навчають цих дітей. Вони є джерелом української ідентичності та інформації. Вони можуть передавати інформацію, що діти з ТОТ можуть вступити, що у них буде пільгове навчання – без НМТ", – зазначила Надія Лещик.

За її словами, наразі на тимчасово окупованих Росією територіях перебуває близько 600 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що діти з ТОТ можуть отримати педагогічний патронаж – це схема навчання, згідно з якою за кожним учнем закріплюється вчитель, який може разом з дитиною сформувати розклад навчання відповідно до її потреб.