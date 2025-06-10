На яких пляжах України вода придатна для купання? Перелік від ЦГЗ

Хоч купальний сезон у багатьох містах України не відкрили з міркувань безпеки, Центри контролю та профілактики хвороб регулярно перевіряють якість води у рекреаційних водних об’єктах.

У Центрі громадського здоровʼя опублікували результати моніторингу водойм станом на 6 червня.

Дані стосуються всіх областей, окрім прифронтових Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької.

На яких пляжах вода відповідає нормам

Київ

У Дніпровському районі – у межах пляжів "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний" на р. Дніпро та "Тельбін".

У Деснянському районі – "Троєщина" на річці Десенка та "Чорторий" у парку "Муромець".

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В Оболонському районі – "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії та "Острів Оболонь".

Волинська область

У межах пляжів Луцька.

Дніпропетровська область

У межах пляжів міст: Верхньодніпровськ, Зеленодольськ, у зоні набережної м. Кам’янське, дитячого пляжу міста Самар. Водночас пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті.

Івано-Франківська область

У межах пляжів Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

Кіровоградська область

На пляжі "Гайворонський" міста Гайворон на р. Південний Буг.

На трьох пляжах селища Новоархангельськ Голованівського району на р. Синюха, у селищі Вільне Світловодського району на озері "Голубе", на пляжі "Світловодський" у місті Світловодськ на річці Дніпро.

Львівська область

На пляжі міста Золочів на озері Молодіжне, на річці Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, у містах Моршин та Перемишляни.

Миколаївська область

У межах пляжів міст Первомайськ, Південноукраїнськ і Нова Одеса на річці Південний Буг.

Водночас на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися відповідно до розпорядження ОВА.

Одеська область

У межах пляжів Одеси – "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану.

В Одеському районі – у межах пляжів села Сичавка; "Загар" та "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ.

На пляжах у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, селах Курортне, Велика Балабанівка, Лиман, Приморське.

У рекреаційних зонах "Росєйка" і "Катранка", у селищі Сергіївка.

В Ізмаїльському районі – у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж).

Втім, у ЦГЗ зауважують, що оздоровчий сезон в Одесі та області ще не розпочався.

Полтавська область

У Полтавському районі: на пляжах міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на річці Ворскла.

У селі Світлогірське на Кам’янському водосховищі.

У місті Кременчук на річці Дніпро та річці Сухий Кагамлик, у місті Гадяч на річці Псел та у місті Миргород на річці Хорол.

Рівненська область

У межах пляжів міста Здолбунів на річці Устя та ставі Малопроточному.

У місті Дубровиця Сарненського району на річці Горинь.

У селі Обарів та селищі Гоща Рівненського району.

Хмельницька область

У межах пляжу вілли "Дві ріки" у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на річці Мукша.

На міських пляжах у місті Ізяслав на р. Горинь, в місті Славута на річці Богушівка, місті Красилів та в місті Полонне на річці Хомора.

Черкаська область

У межах пляжів міст Черкаси та Багачеве.

Чернівецька область

У межах пляжів селищ Бояни та Магала Чернівецького району.

Чернігівська область

У межах міського пляжу "Золотий берег" Чернігова.

У ЦГЗ зауважують: зливи та інші природні явища впливають на якість води для купання.

Тож, якщо плануєте відпочинок на воді, стежте за повідомленнями від органів місцевого самоврядування щодо її безпечності.

Нагадаємо, раніше "УП. Життя" дізналася, чи відкриють у Києві купальний сезон і на яких пляжах столиці задовільна якість води.

Також у ЦГЗ публікували перелік пляжів, де вода не відповідає нормам, а отже купання там є небезпечним.