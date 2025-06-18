Як купатись на природі так, щоб потім не потрапити до лікарні? Науковці дали 5 порад

Під час купання потрібно дотримуватись п'яти основних правил, щоб не "підхопити" хворобу

Традиційно у червні розпочинається сезон купання. Щоб втекти від спеки, люди активно виїжджають на відпочинок біля водойм.

Однак у ставках, річках та озерах живе чимало організмів, які можуть бути небезпечними для здоров’я людини.

"Ці водойми не фільтруються та не дезінфікуються, як басейни, тому вони є частиною живих екосистем, де можуть рости бактерії, паразити та інші патогени", – розповів виданню Health дослідник Тушар Галбададж.

Тож які небезпеки може приховувати навіть прозора на вигляд вода та яким чином можна від них вберегтися? Більше про це читайте у матеріалі.

Які ризики купання у відкритих водоймах?

Заразитися патогенами можна, якщо ви випадково проковтнете воду або бризнете нею в очі. Також у підвищеній зоні ризику – люди, в яких є відкриті рани.

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Чим забрудненіша водойма – тим більше шансів "підхопити" інфекцію. Саме тому потрібно спершу візуально оцінити водойму, перш ніж заходити у воду, пояснює докторка медичних наук Боббі Прітт.

Зазвичай найбільше небезпек криється у теплій, стоячій воді, а також у прісноводних водоймах після дощів.

Водночас, за словами Тушара Галбададжа, підхопити недугу після купання на природі – це радше рідкість, ніж поширена історія. Особливо, якщо у людини сильний імунітет.

Однак у маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом ці інфекції можуть швидко спричинити серйозні ускладнення.

Бактерії

У прісних водоймах можуть жити лептоспіри – бактерії, що викликають захворювання під назвою лептоспіроз. Вони потрапляють у воду з сечею заражених тварин, найчастіше – гризунів та худоби.

Лептоспіроз – важке захворювання, яке може навіть призвести до смерті через серйозне пошкодження нирок.

У організм людини лептоспіри потрапляють через відкриті рани. Так у 2024 році у Львові госпіталізували 16-річного підлітка з важкою формою лептоспірозу, в організм якого бактерії потрапили через подряпини на тілі. Заразився він після плавання у Південному Бузі.

Ще одна небезпечна бактерія – це вібріон. Вона мешкає переважно у солоній воді, або ж там, де солона вода змішується з прісною.

За офіційною інформацією, в Україні вібріони фіксували у 2023 році у водоймах Одещини після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Інфекції, викликані вібріонами, зазвичай швидко прогресують і їх можна лікувати лише антибіотиками.

Паразити

Паразити також можуть мешкати у прісній та стоячій воді.

Одним із них є лямбліоз – шлунково-кишкове захворювання, яке викликає діарею та спазми шлунка. Його спричиняють паразити класу найпростіших – лямблії.

Заразитись ними можливо, якщо проковтнути заражену воду.

Ще один рідкісний, однак, смертельно небезпечний паразит – Naegleria fowleri. Це амеба, що спричиняє смертельну інфекцію мозку. У червні 2025 року від цієї недуги померла американка, яка промила носові пазухи некип’яченою водою.

Наразі в Україні подібних випадків не фіксували, однак науковці встановили, що за останні роки паразит поширюється на нові ареали через глобальне потепління.

Як правильно обрати водойму для купання?

Звісно, перевірити воду на наявність усіх паразитів, бактерій чи вірусів – неможливо. Однак є декілька ознак, які підкажуть, що це місце не підходить для купання.

Спеціалісти радять уникати стоячої води з неприємним запахом – наприклад, ставків, оскільки вода у них, ймовірно, матиме вищу концентрацію патогенів порівняно з проточною водою.

Як може пахнути забруднена вода? "Стічними водами, сіркою або гнилою рослинністю", – зазначає Тушар Галбададж. Він також порадив триматися на відстані від води, яка має шар піни або "накипу" на поверхні.

Крім цього, спеціаліст не радить купатися у водоймах після сильного дощу.

Яких правил безпечного купання необхідно дотримуватися?

Не плавайте з відкритими порізами;

Не ковтайте воду;

Намагайтеся, щоб вода не потрапила у ніс;

Мийте руки після плавання;

Старайтесь не пірнати, а тримати голову над водою.

Нагадаємо, раніше Центр громадського здоров’я назвав перелік пляжів України з чистою водою, де безпечно купатися.