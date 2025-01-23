Реформа МСЕК: в яких випадках і навіщо експертні команди виписують направлення
Експертні команди, які прийшли на заміну ліквідованим МСЕК, можуть оформлювати направлення на додаткові обстеження чи вузькопрофільну допомогу.
Як вони працюють і для чого потрібні – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.
Направлення – це документ, який забезпечує доступ до послуг, які не можуть бути надані лікарем, що лікує людину. Зокрема:
- консультацій спеціалістів;
- спеціалізованих обстежень;
- медичної реабілітації;
- стаціонарного лікування;
- паліативної допомоги.
Направлення працює таким чином:
- експертна команда визначає потребу у додаткових послугах;
- створює направлення в електронній системі охорони здоровʼя;
- інформує пацієнта про мету та надає номер електронного направлення або паперову копію;
- пацієнт обирає зручний заклад, де може отримати послуги, які входять у Програму медичних гарантій.
Направлення можуть виписувати всі лікарі, незалежно від форми власності закладу. За нього не треба платити – це частина роботи лікаря.
"Направлення допомагає організувати доступ до необхідних послуг, забезпечує прозорість і ефективність лікування. Завдяки сучасній системі направлень кожен може отримати якісну допомогу швидко й без зайвих бар’єрів", – зазначили у МОЗ.
Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я пояснило процедуру, за якою відбувається оцінювання повсякденного функціонування пацієнтів.