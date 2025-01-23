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Реформа МСЕК: в яких випадках і навіщо експертні команди виписують направлення

Альона Павлюк — 23 січня, 16:09
Реформа МСЕК: в яких випадках і навіщо експертні команди виписують направлення
Направлення від експертної команди: для чого потрібне та як працює
showtimeagiryna/Depositphotos

Експертні команди, які прийшли на заміну ліквідованим МСЕК, можуть оформлювати направлення на додаткові обстеження чи вузькопрофільну допомогу.

Як вони працюють і для чого потрібні – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Направлення – це документ, який забезпечує доступ до послуг, які не можуть бути надані лікарем, що лікує людину. Зокрема:

  • консультацій спеціалістів;
  • спеціалізованих обстежень;
  • медичної реабілітації;
  • стаціонарного лікування;
  • паліативної допомоги.

Направлення працює таким чином:

  • експертна команда визначає потребу у додаткових послугах;
  • створює направлення в електронній системі охорони здоровʼя;
  • інформує пацієнта про мету та надає номер електронного направлення або паперову копію;
  • пацієнт обирає зручний заклад, де може отримати послуги, які входять у Програму медичних гарантій.

Направлення можуть виписувати всі лікарі, незалежно від форми власності закладу. За нього не треба платити – це частина роботи лікаря.

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"Направлення допомагає організувати доступ до необхідних послуг, забезпечує прозорість і ефективність лікування. Завдяки сучасній системі направлень кожен може отримати якісну допомогу швидко й без зайвих бар’єрів", – зазначили у МОЗ.

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я пояснило процедуру, за якою відбувається оцінювання повсякденного функціонування пацієнтів.

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