Реформа МСЕК: в яких випадках і навіщо експертні команди виписують направлення

Направлення від експертної команди: для чого потрібне та як працює

Експертні команди, які прийшли на заміну ліквідованим МСЕК, можуть оформлювати направлення на додаткові обстеження чи вузькопрофільну допомогу.

Як вони працюють і для чого потрібні – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Направлення – це документ, який забезпечує доступ до послуг, які не можуть бути надані лікарем, що лікує людину. Зокрема:

консультацій спеціалістів;

спеціалізованих обстежень;

медичної реабілітації;

стаціонарного лікування;

паліативної допомоги.

Направлення працює таким чином:

експертна команда визначає потребу у додаткових послугах;

створює направлення в електронній системі охорони здоровʼя;

інформує пацієнта про мету та надає номер електронного направлення або паперову копію;

пацієнт обирає зручний заклад, де може отримати послуги, які входять у Програму медичних гарантій.

Направлення можуть виписувати всі лікарі, незалежно від форми власності закладу. За нього не треба платити – це частина роботи лікаря.

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"Направлення допомагає організувати доступ до необхідних послуг, забезпечує прозорість і ефективність лікування. Завдяки сучасній системі направлень кожен може отримати якісну допомогу швидко й без зайвих бар’єрів", – зазначили у МОЗ.

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я пояснило процедуру, за якою відбувається оцінювання повсякденного функціонування пацієнтів.