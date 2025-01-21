Реформа МСЕК: як експертні команди лікарів ухвалюють рішення

Рішення команди лікарів можна отримати після розгляду або на електронну пошту

Експертні команди лікарів, якими замінили ліквідовані медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), ухвалюватимуть рішення про встановлення інвалідності після аналізу здоров'я людини, ступеню порушення її функціонування та потреб пацієнта.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили процедуру, за якою тепер відбувається оцінювання повсякденного функціонування пацієнтів.

Рішення експертної команди містить висновки та рекомендації лікарів щодо подальшої підтримки людини.

Включення справи до черги

Після отримання справи пацієнта адміністратор закладу охорони здоров'я, де проводять оцінювання, перевіряє документи.

Також він може повернути справу на доопрацювання, якщо виявить неповну інформацію, відсутність супровідних документів або низьку якість копій.

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Якщо документів достатньо та вони містять необхідні відомості, то справу включають до черги та повідомляють пацієнта про форму, дату та час розгляду.

Оцінювання експертною командою

У МОЗ зауважили, що оцінювання командою лікарів – це ключовий етап процедури. При цьому фахівці проводять:

аналіз документів, які експертна комісія отримує в день проведення оцінювання;

обстеження пацієнта (за потреби). При цьому лікарі можуть провести огляд, а за потреби направити людину на додаткове медичне обстеження, направлення для якого надає головуючий лікар.

Під час оцінювання команда має приділяти особливу увагу:

ступеню порушень функціонування органів і систем організму;

впливу цих порушень на здатність до повсякденної діяльності;

потребам у реабілітації, соціальній допомозі чи інших послугах.

Крім того, кожну справу розглядає окремо команда лікарів, яку формують відповідно до діагнозу пацієнта. За потреби, до оцінювання можуть залучити фахівця вузької спеціалізації.

Ухвалення рішення

Формування висновків і рекомендацій експертної команди передбачає декілька етапів.

1. Розгляд справи.

У день розгляду експертна команда отримує доступ до інформації про пацієнта, яку направили для оцінювання. Лікарі вивчають документи та матеріали про медичні висновки, результати обстежень і додаткові дані.

2. Колегіальне ухвалення рішення.

Висновки команда лікарів ухвалює спільно всіма членами. Під час обговорення право голосу має кожен лікар. Якщо голоси розподіляються порівну, то остаточне рішення ухвалює головуючий лікар – його спеціальність має відповідати профілю справи.

3. Формування та підписання протоколу.

Всі результати оцінювання експертна команда вносить до протоколу, під яким усі члени ставлять електронні підписи.

Які рішення може ухвалити експертна команда?

Серед можливих висновків:

встановлення чи не встановлення інвалідності, визначення її причини, часу настання та тривалості;

подовження тимчасової непрацездатності;

встановлення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках;

визначення потреби в забезпеченні спеціальними засобами пересування, як-от автомобіль чи електроскутер, та протипоказання до їхнього використання;

визначення обсягів та видів необхідних допоміжних засобів реабілітації;

встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням, що допоможе членам сім’ї померлого за необхідності отримувати виплати та пільги;

рекомендації для реабілітації особи з інвалідністю.

Такі рекомендації передбачають кілька аспектів:

медичний – реабілітація у сфері охорони здоров’я, забезпечення допоміжними засобами реабілітації, медичними виробами чи санаторно-курортним лікуванням; соціальний – соціальна та побутова реабілітація, звернення до уповноважених органів для отримання соціальних послуг, державної допомоги чи пенсії; трудовий – облаштування робочого місця, професійна реабілітація, перенавчання або профорієнтація; освітній – психолого-педагогічна реабілітація, звернення до інклюзивно-ресурсних центрів для комплексної оцінки розвитку.

Наскільки швидко експертні комісії ухвалюють рішення?

Еспертна команда лікарів зобов'язана ухвалити рішення протягом 30 календарних днів із моменту включення справи пацієнта до черги. Однак якщо людину направили на додаткове обстеження, відлік починають від дня його завершення.

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Що робити, якщо пацієнт не з’явився на розгляд справи?

При неявці на очний чи дистанційний розгляди справи пацієнт має уточнити причину – якщо вона поважна, оцінювання можуть перенести.

Водночас за форс-мажорних обставин, як-от обстріли, час розгляду справи можуть змінити. Для цього графік засідань експертних команд оновлюється, а чергу коригують.

Коли може виникнути конфлікт інтересів члена команди оцінювання?

Конфлікт інтересів виникає, коли обов’язки лікаря суперечать його приватним інтересам. Однак такими не вважають випадки, коли:

фахівець раніше консультував пацієнта, але не був його лікуючим лікарем;

член експертної групи був лікуючим лікарем, але не встановлював діагноз, з яким пацієнт прийшов на оцінювання.

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Як отримати рішення оцінювання?

Висновок експертної команди лікарів вносять до електронної системи. Отримання рішення пацієнт може в зручний для нього спосіб:

одразу після оцінювання;

на електронну пошту, вказану під час подання документів.

Раніше ми розповідали, як оскаржити рішення експертної команди лікарів в електронній чи паперовій формі.