Науковці припускають, що один з поширених складників пластику може підвищувати ризик діабету

Бісфенол А або BPA часто використовують для виготовлення контейнерів для зберігання їжі

Дослідники виявили, що невеликі дози бісфенолу А (BPA) – поширеного складника пластикових побутових предметів – погіршують чутливість до інсуліну, яку вважають однією з ознак предіабету.

Такий висновок зробила команда американських дослідників, зокрема з Каліфорнійського політехнічного університету, які протягом чотирьох днів вивчали вплив "безпечної" дози бісфенолу А на організм людини, інформує MedicalXpress.

Під час дослідження вчені використовували 50 мікрограмів хімічного елементу на кожен кілограм ваги тіла 40 здорових учасників. В Управлінні з контролю за продуктами та ліками США (FDA) вважають, що така кількість бісфенолу А – безпечна для людини.

Водночас Європейська агенція безпеки харчової продукції у квітні 2023 року зменшила допустиму добову норму з 4 мікрограмів до 0,2 нанограма.

Особи, які взяли участь у дослідженні, перорально приймали BPA "на безпечному рівні". Також окремо випробовували контрольну групу, учасники якої отримували плацебо.

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Опісля дослідники проаналізували зміни рівню цукру в обох групах і виявили значне зниження чутливості до інсуліну серед учасників, які вживали бісфенол А.

"Ми були здивовані, побачивши, що зменшення впливу бісфенолу А, наприклад, використання пляшок із нержавіючої сталі або скла та банок без бісфенолу А, може знизити ризик діабету", – сказав науковець Тод Хагобіан з кафедри кінезіології та громадського здоров’я Каліфорнійського політехнічного університету.

Результати дослідження представили на щорічній зустрічі Американської діабетичної асоціації в Орландо, штат Флорида, і незабаром опублікують у рецензованому науковому журналі.

Бісфенол А (BPA) – це хімічна речовина, яку використовують для виробництва низки пластмасових споживчих товарів, як-от дитячі пляшечки, харчові контейнери, диспенсери для води, багаторазові пляшки для напоїв тощо.

BPA також використовують для виробництва епоксидних смол, що містяться в захисних покриттях і внутрішніх частинах харчових банок.

Такі хімічні речовини, як бісфенол А, здатні в дуже невеликих кількостях потрапляти в їжу та напої, тому вчені Європейської агенції безпеки харчової продукції регулярно перевіряють їх на безпечність.

Раніше науковці виявили, що BPA порушує рівень гормонів у людей, що може збільшити ризик діабету 2 типу.

У 2012 році Управління з контролю за продуктами та ліками США заборонило використання бісфенолу А в дитячих пляшечках і стаканах через вплив цієї речовини на розвиток дитини.

При цьому інформація на сайті FDA свідчить, що наявні дані "не дають підстав сумніватися в безпечності бісфенолу А" для використання в харчових контейнерах.

Раніше ми розповідали про те, що вчені виявили нижчу активність сперматозоїдів у зразках сперми, де містився мікропластик з полівінілхлориду.