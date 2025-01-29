Вчені розробили аналіз крові, який точно виявляє рак товстої кишки

Аналіз також дозволяє виключити рак товстої кишки у здорових людей

Науковці розробили експериментальний аналіз крові, який може ефективно та точно виявляти рак товстої кишки у людей середнього та літнього віку.

Про це йдеться у досліджені, опублікованому в Journal of Clinical Oncology, пише MedicalXpress. Його результати науковці також оголосили на симпозіумі Американського товариства клінічної онкології шлунково-кишкового тракту в Сан-Франциско.

У ході дослідження вчені випробували експериментальний аналіз крові. До процесу залучили більш ніж 40 тисяч людей віком від 45 до 85 років. У них взяли кров для експертиментального аналізу, а після цього провели стандартну колоноскопію.

Дослідники порівняли результати, щоб побачити, наскільки точно аналіз крові відображає результати колоноскопії.

"Цей аналіз крові є новим інструментом у нашому наборі методів скринінгу колоректального раку", – сказала докторка Памела Кунц, керівниця відділення медичної онкології шлунково-кишкового тракту Єльської школи медицини.

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За словами дослідників, аналіз також дозволяє виключити рак товстої кишки у здорових людей – його точність сягла 90%.

"Широке застосування цього аналізу крові може допомогти підвищити рівень діагностування раку товстої кишки", – заявила провідна авторка дослідження, гастроентерологиня з Медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського університету Аасма Шаукат.

Золотим стандартом скринінгового тесту на рак товстої кишки є колоноскопія – інструментальний метод дослідження внутрішньої поверхні товстої кишки за допомогою оптичного приладу – колоноскопа.

Вчені кажуть, що наразі в США близько 22% людей, які мали б проходити скринінг раку товстої кишки, ніколи цього не робили. Ймовірною причиною називають те, що процедура передбачає неприємну підготовку, а також використання анестезії.

"Потрібні додаткові скринінгові тести на колоректальний рак, які були б зручними, безпечними та легкими у виконанні.

Дотепер у нас були лише тести на основі калу та колоноскопія або сигмоїдоскопія (метод ендоскопічної діагностики, за допомогою якого проводять візуальний огляд слизової оболонки прямої та сигмовидної кишки – ред.). Аналіз крові має потенціал для покращення показників скринінгу колоректального раку", – додала науковиця.

Результати дослідження свідчать, що такий аналіз крові "може забезпечити зручний і ефективний варіант скринінгу колоректального раку серед людей з середнім ризиком".

Дослідники планують продовжити вивчення довгострокового впливу діагностики раку товстої кишки шляхом аналізу крові.

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