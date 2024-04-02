Вчені виявили, що людський мозок поступово збільшується

Науковці відслідкували збільшення об’єму мозку людей, народжених у період між 1930-1970 роками.

В рамках дослідження вчені порівняли результати МРТ жителів міста Фремінгем, штат Массачусетс. Остаточна вибірка склала 3226 осіб, 53% з яких були жіночої статі.

Як повідомляє Med Page Today із посиланням на дослідження, результати показали збільшення:

внутрішньочерепного об’єму на 6,6%;

об’єму білої речовини на 7,7%;

об’єму гіпокампу на 5,7%;

площі поверхні кори головного мозку – 14,9%.

Однак збільшення загального об’єму сірої речовини не було виявлено.

Учені припустили, що такі зміни потенційно могли призвести до "розвитку мозку та збільшення його резервів", що могло вплинути на зниження рівня захворюваності на інсульт, хворобу Альцгеймера та деменцію.

Також дослідники не виключають позитивний вплив на когнітивну стійкість.

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"Десятиліття, в яке народилась людина, здається, впливає на розмір мозку та потенційно довгострокове здоров’я.

Генетика відіграє важливу роль у визначенні розміру мозку, але наші висновки показують, що зовнішні впливи, як-от здоров’я, соціальні, культурні та освітні фактори, також можуть відігравати певну роль", – говорить про можливі чинники таких змін співавтор дослідження Чарльз Декарлі.

Як саме збільшення розмірів мозку може впливати на здоров'я людини, нараз не зрозуміло. Однак вчені стверджують, що обсяг мозку дорослої людини є "важливим показником когнітивних функцій у літньому віці".

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Нагадаємо, раніше південнокорейські вчені дослідили вплив взаємодії із собаками на мозок людини.

Анна Коваленко, УП.Життя

