Падіння можуть підвищити ризик розвитку деменції у людей похилого віку – дослідження

Вчені вважають, що зв'язок між деменцією та падіннями може бути двостороннім

Травматичні падіння на 21% збільшують ризик подальшого діагностування хвороби Альцгеймера або інших форм деменції в літніх людей.

Про це свідчать результати дослідження групи науковців, опублікуваному в науковому журналі JAMA Network Open пише Medical News Today.

У ході роботи команда вчених проаналізувала дані понад 2 мільйонів людей, які отримали травми внаслідок падіння. Їхній середній вік становив 78 років.

Дослідники виявили, що дорослі у віці понад 65 років, які мали досвід травматичної події, більш схильні до розвитку деменції.

Довідково: Деменція – незворотне погіршення когнітивних функцій. Ознаками цього стану є втрата здатності логічно мислити, давати раду зі щоденними справами, пам’ятати та згадувати потрібну інформацію, відчувати емоцій тощо.

Існує кілька форм деменції, зокрема хвороба Альцгеймера, васкулярна деменція, деменція з тільцями Леві.

Зокрема, 10,6% учасників дослідження після падіння отримали діагноз хвороби Альцгеймера або іншої форми деменції.

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Науковці пояснюють, що такі хвороби – результат прогресуючої загибелі клітин мозку та нейронів. Цей стан здатний погіршуватися з часом. Водночас посиленню симптомів можуть сприяти травми голови, внаслідок яких ушкоджуються клітини головного мозку.

За словами вчених, деякі типи черепно-мозкових травм (особливо, якщо вони повторюються) можуть збільшити ризик певних типів деменції в подальшому житті.

Загалом досвід травмування збільшував ймовірність розвитку когнітивного зниження серед літніх людей на 21%.

Натомість провідна авторка дослідження Моллі Джарман стверджує, що зв’язок може бути і зворотнім, адже хворі на деменцію через когнітивні порушення часто мають складнощі з координацією.

Не виключено, що перші симптоми розладів могли стати причиною того, що учасники дослідження зазнавали травмування.

"Ходьба вимагає значних когнітивних здібностей, щоб координувати рухи, підтримувати рівновагу та безпечно орієнтуватися в навколишньому середовищі.

Порушення рухових навичок, пов’язаних із ходьбою, часто передує формальному діагнозу деменції", – сказав доктор медичних наук Александр Ордубаді.

Невролог з Центру здоров’я Центр здоров’я Провіденс Сент Джонс (США) Сегіл Кліффорд, який не брав участі в дослідженні, каже, що деякі типи деменції, як-от хвороба Паркінсона та деменція з тільцями Леві, можуть збільшувати ризик падінь.

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Автори дослідження стверджують, що падіння певної частини учасників дослідження могли бути передвісниками деменції. Тобто травмування може як збільшувати ризики розвитку захворювання, так і бути його ознакою.

Саме тому команда науковців рекомендує медичним працівникам додатково проводити просте когнітивне тестування людей похилого віку, які травмувалися через падіння. На їхню думку, це може допомогти вчасно виявити деменцію та допомогти впоратися з її проявами.

Раніше науковці виділили 14 факторів ризику розвитку деменції. Серед них – нечасті соціальні контакти, куріння, гіпертонія та недостатній рівень освіти.