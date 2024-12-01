Вчені кажуть, що знайшли генетичний зв’язок між депресією і менструальним болем. Але є нюанси

Науковці запевняють, що знайшли зв’язок між депресією і менструальним болем

Вчені стверджують, що депресія може викликати біль під час менструації через специфічні гени та збільшувати ймовірність його виникнення на понад 50%.

Про це йдеться у дослідженні британських і китайських науковців, опублікованому у журналі Briefings in Bioinformatics, пише CNN.

Дисменорея, або менструальний біль, виникає в області тазу або живота зазвичай протягом трьох днів після початку місячних.

Попереднє дослідження показало зв ‘язок між дисменореєю та депресією, але не встановило причинно-наслідкового зв'язку.

Для нового аналізу вчені зібрали генетичні дані близько 600 тисяч європейських жінок і 8 тисяч – зі Східної Азії.

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"Ми використали розумний підхід, який називається менделівською рандомізацією. Цей метод працює як природний експеримент. Він використовує генетичні дані, щоб побачити, чи робить наявність певних генів, пов'язаних з депресією, жінок більш схильними до менструального болю", – зазначив співавтор дослідження Джон Морарос.

Науковці залучили біоінформатику – галузь обчислювальної біології, в якій використовують машинні алгоритми й статистичні методи для аналізу великих наборів біологічних даних.

За словами Морароса, за допомогою біоінформатики вдалося знайти "закономірності, які пов'язують депресію і менструальний біль".

Дослідники стверджують, що виявили "значний" причинно-наслідковий зв'язок між депресією і дисменореєю – розлад настрою збільшує ймовірність виникнення менструального болю в 1,51 раза, або на 51%.

Також автори виявили кілька генетичних шляхів і білків, через які депресія може впливати на дисменорею.

Крім того, вони з’ясували, що безсоння, на яке страждають деякі люди з депресією, може посилити зв'язок між депресією і дисменореєю.

На думку вчених, отримані результати допомагають розширити дискусію про психічне здоров'я та біль під час менструації.

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Що говорять про дослідження інші науковці?

Клавдіо Соарес, президент Товариства менопаузи і професор кафедри психіатрії Школи медицини Королівського університету в Кінгстоні, який не брав участі у дослідженні, зазначив, що до цієї роботи треба підходити з обережністю. Він вважає причинно-наслідковий зв’язок перебільшеним.

Голова Комітету з клінічного консенсусу в гінекології Американського коледжу акушерів-гінекологів Анна-Марія Еміс Оелшлагер каже, багато людей, які страждають на депресію або інші афективні розлади, відчувають біль гостріше.

За її словами, підвищена інтенсивність пов'язана з тим, як мозок інтерпретує і відчуває больові сигнали. Ба більше, депресія обмежує здатність людини справлятися з болем.

Еміес Оелшлагер зауважує, що певний рівень болю під час менструації є нормальним явищем. Первинну дисменорею спричиняють високоактивні простагландини – хімічні речовини, які змушують матку скорочуватися під час менструального циклу.

Крім того, за словами Соареса, менделівський метод рандомізації припускає, що не існує факторів навколишнього середовища, які могли б вплинути на стан депресії, біль під час менструації або генетику. А це суперечить тому факту, що взаємозв'язок може бути багатофакторним і різним для кожного.

Соарес припускає, що існують також глибинні механізми, які роблять більш вразливими до депресії та дисменореї.

Також Еміес Оелшлагер ззауважила, що в дослідженні не було зібрано більше персональних даних на індивідуальному рівні. Тому незрозуміло, чи вплинули б на результати відмінності у ступені тяжкості депресії та способах її лікування.

З іншого боку, менструальний біль та репродуктивні порушення, які передують депресії, спостерігалися як у дослідженнях на людях і тваринах, так і в клінічній практиці.

"Ми знаємо, що це дійсно так для пацієнтів з деякими хронічними тазовими болями, які ми називаємо центральною сенсибілізацією, коли мозок стає чутливішим навіть до нормальних стимулів і починає відчувати їх як болючі", – сказав доктор Г'ю Тейлор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктивних наук Єльської школи медицини.

У дослідженнях на тваринах ендометріоз (хронічне захворювання, при якому клітини ендометрію розростаються поза межами внутрішніх стінок матки), який є вторинною причиною дисменореї, призводив до депресії.

А жінки з дисменореєю можуть бути більш схильними до післяпологової депресії, стверджує Тейлор.

Також Соарес додав, що перша менструація в ранньому віці, який вважається нормою, збільшує ризик розвитку депресії.

Нагадаємо, гарвардські науковці з’ясували, що протягом останніх 55 років серед дівчат почастішало явище раннього менархе (перших місячних у віці до 11 років), і це частково пов’язують з ожирінням.