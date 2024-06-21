Менструація з 8 років: чому у сучасних дівчат "помолодшало" статеве дозрівання

Гарвардські науковці з’ясували, що протягом останніх 55 років серед дівчат почастішало явище раннього менархе (перших місячних у віці до 11 років) і це частково пов’язують з ожирінням.

Середній вік менархе зменшився з 12,5 року у 1950-1969 роках до 11,9 року у 2000-2005 роках, повідомляє National Geographic.

Кількість жінок, які мали раннє менархе (до 11 років), зросла на 6,9%, а тих, які пережили дуже раннє менархе (до 9 років) – на 0,8%. Протягом цього часу випадків пізнього менархе (у віці 16+) стало на 3,8% менше.

Ранні місячні частіше траплялись серед азіаток, афроамериканок, представниць декількох рас, а також жінок, які мали низький соціально-економічний статус.

Дослідження опублікували у науковому журналі JAMA Network Open, а National Geographic поспілкувалися з науковцями про причини такого раннього статевого дозрівання.

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Що таке раннє статеве дозрівання?

Статеве дозрівання зазвичай починається у віці від 8 до 13 років у дівчаток та у віці від 9 до 14 років у хлопчиків. Першою ознакою статевого дозрівання у дівчаток є розвиток тканин молочних залоз, а потім – перша менструація (менархе).

Нині вчені відзначають тенденцію до зниження віку, у який дівчата мають перші місячні. Також медики занепокоєні раннім статевим дозріванням, яке частково пов’язане із раннім початком статевого життя.

У 2020 році науковці виявили, що середній вік початку статевого дозрівання у дівчаток по всьому світу знижувався на три місяці за кожне десятиліття з 1977 по 2013 рік.

А нещодавно вчені з Гарвардської школи громадського здоров'я імені Т. Чана провели власне дослідження, у якому взяла участь понад 71 тисяча жінок, що народилися між 1950 і 2005 роками.

Команда з’ясувала, що за останні п’ять десятиліть у молодих дівчат почастішало раннє менархе (перші місячні до 11 років) і дуже раннє менархе (до 9 років). Кількість осіб, які переживають раннє менархе, зросла з 8,6% до 15,5%, а кількість тих, хто мав дуже раннє менархе, зросла з 0,6% до 1,4%.

Водночас аналіз показав, що сучасним дівчатам потрібно більше часу, щоб місячні стали регулярними. Кількість жінок, які повідомляли, що їхній цикл став регулярним протягом 2 років після першої менструації, зменшилась на 20% з 1950-х.

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Чому місячні починаються так рано?

Науковці не мають однозначної відповіді та посилаються на сукупність факторів. Ось деякі з них.

Ожиріння

Понад 9 тисяч учасниць дослідження мали дані про свій індекс маси тіла на момент менархе. Вчені вважають, що час настання перших місячних був зумовлений ІМТ у 46% випадків серед цієї групи. Чим більший індекс маси тіла, тим раніше починаються місячні.

Інші науковці висловлювали схожі думки, адже жир – це фактично окремий ендокринний орган, що виділяє гормони і впливає на статеве дозрівання.

"Ожиріння може бути пов'язане з викидом у кров різних гормонів, включаючи інсулін, інсуліноподібний фактор росту 1 і лептин.

Ці гормони можуть впливати на апетит, відчуття ситості та накопичення жиру, серед інших функцій організму, а також на гіпоталамо-гіпофізарно-гонадну вісь і, таким чином, на час статевого дозрівання", – каже доцент кафедри педіатрії в Медичному центрі Ірвінга Колумбійського університету Авіва Софер.

Крім того, було виявлено, що у дівчат з ожирінням вища концентрація естрадіолу, який сприяє ранньому розвитку молочних залоз і ранньому статевому дозріванню.

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Якість дитячого раціону також може відігравати певну роль, особливо якщо в ньому мало фруктів і овочів, багато тваринного білка та високооброблених продуктів, які пов'язані з підвищеним рівнем статевих стероїдів, як-от естроген.

Нагадаємо, рівень дитячого ожиріння зростає з 1970-х років. За останні 30 років кількість дітей з ожирінням зросла в чотири рази.

Стрес

Деякі фахівці вважають, що стрес, зокрема пов'язаний із соціально-економічними труднощами або насильством, може бути чинником, що впливає на раннє статеве дозрівання.

Дослідження, опубліковане у журналі Psychoneuroendocrinology за 2023 рік, пов'язує високий рівень стресу в ранньому дитинстві з вищим ризиком передчасного статевого дозрівання у дівчаток.

"Час статевого дозрівання чутливий до стресу. Діти, які в препубертатному віці пережили стрес і негаразди, з більшою ймовірністю рано вступають у статеве дозрівання", – каже клінічний психолог і доцент кафедри психології Корнельського університету Джейн Мендл.

Також цікаво, що реакція на стрес регулюється гіпоталамо-гіпофізарно-наднирниковою віссю (ГГН), яка впливає на початок статевого дозрівання.

Деякі хімічні речовини навколо

Існують дослідження, які пов'язують раннє статеве дозрівання із присутністю в побутових речах хімічних речовин, які порушують роботу ендокринної системи (фталати, бісфеноли тощо).

Зокрема, у 2023 році BMC Medicine опублікували дослідження, що частково пов'язує передчасне статеве дозрівання у дівчат із впливом перфторованих сполук, які присутні у засобах для виведення плям, фарбах, поліролі, упаковках харчових продуктів тощо.

Дослідження, опубліковане у журналі Environmental Health Perspectives за 2023 рік, також пов'язує вплив твердих частинок у забрудненому повітрі на дітей під час внутрішньоутробного розвитку із раннім початком менструації.

Нагадаємо, раніше вчені пояснили, чому у сучасних жінок місячні частіші, ніж у попередніх поколінь.