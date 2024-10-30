Вплив гормонів чи культурна звичка? Вчені пояснили, звідки у жінок тяга до шоколаду під час менструації

Науковці пояснили, чому жінки відчувають тягу до шоколаду під час менструації

Вчені виявили, що тяга до шоколаду у жінок під час менструації, ймовірно, є культурно обумовленою, а не біологічною потребою. Попри поширену думку, науковці не знайшли прямих доказів зв'язку між гормональними змінами та бажанням їсти солодке.

Більше того, у країнах, де шоколад не асоціюється з менструальним циклом, жінки рідше відчувають до нього потяг у цей період. Про це пише The Washington Post.

Дослідження, проведене у 2006 році серед понад 300 студенток Корнельського університету, показало, що 91% опитаних жінок у США мають бажання з’їсти шоколад під час менструації.

Однак у деяких інших країнах, як-от Іспанія та Японія, жінки менш схильні до такої тяги. Наприклад, лише 28% студенток університету в Іспанії пов'язували потяг до шоколаду з менструальним циклом, тоді як в Японії цей показник становив близько 19%. При цьому серед японок найбажанішим продуктом була звичайна рисова страва.

При цьому серед українських жінок подібних опитувань не проводили.

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Учені зазначають, що тяга до їжі – явище комплексне та не завжди пов’язане з відчуттям голоду. Вона може виникати через різні фактори, зокрема завдяки звичкам, що закладаються протягом життя.

І хоча саме бажання може бути культурно обумовлене, багато жінок визнають, що вживання шоколаду або інших солодощів позитивно впливає на їхній настрій під час циклу.

Науковці припускають, що підвищення апетиту напередодні менструації може бути пов'язане зі зміною резистентності до інсуліну та збільшенням споживання калорій. Однак дослідження не змогли підтвердити, що саме гормональні зміни стимулюють тягу до шоколаду.

Наприклад, дослідження показало, що жінки після менопаузи, у яких вже не спостерігаються регулярні зміни прогестерону, все ж таки продовжують відчувати бажання їсти шоколад, що вказує на культурні чи психологічні чинники цього феномену.

Згідно з дослідженням 2017 року, американки, які народилися за межами США, значно рідше відчувають тягу до шоколаду під час циклу, але ті, хто асимілювалися в американській культурі, частіше починали повідомляти про таке бажання. Це підкріплює теорію про те, що культурне середовище суттєво впливає на харчові звички.

Фахівці радять жінкам звертати увагу на комплексні симптоми, які можуть супроводжувати їхній цикл. Наприклад, жінки, які страждають від сильних болів, настроєвих коливань чи тривоги, часто схильні до тяги до солодкого.

За словами вчених, важливо не сприймати дискомфорт чи болісні симптоми як "норму", а розглядати своє самопочуття у комплексі та за потреби отримати медичну консультацію.

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