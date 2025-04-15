Чому перед операціями пацієнтам рекомендують пройти бактеріологічні тестування? Пояснюють у ЦГЗ

Бактеріологічні дослідження можуть допомогти уникнути ускладнень після операції

Перед плановими оперативними втручаннями пацієнтам можуть порадити зробити бактеріологічні тести, зокрема на золотистий стафілокок.

Результати таких аналізів допомагають лікарям спрогнозувати операцію, процес відновлення та можливі ризики, пояснили в Центрі громадського здоров'я.

Лікарям із медичних закладів, які мають договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), радять перед операціями скеровувати пацієнтів на:

обстеження на золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus);

дослідження калу на токсини A і B паличкоподібної бактерії клостридії (Clostridium difficile);

аналіз на мікроорганізми, що мають мультирезистентність (стійкість) до антибіотиків.

У ЦГЗ пояснюють, що золотистий стафілокок – поширена бактерія, яка може спричиняти тяжкі інфекції: від простих уражень шкіри до пневмонії, ендокардиту (запалення внутрішньої оболонки серця) та остеомієліту (гнійне запалення кісткової тканини або кісткового мозку).

Цей мікроорганізм має високий ступінь патогенності, тобто здатність спричиняти захворювання, а також він швидко розвиває стійкість до антибіотиків.

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Натомість клостридія спричиняє діарею після прийому протимікробних препаратів. Особливо вразливими до її дії вважають:

літніх людей;

дітей;

пацієнтів, які перебувають у лікарні протягом тривалого часу;

пацієнтів, які мають тяжкий ступінь захворювання чи ослаблений імунітет;

людей, які тривалий час вживають препарати для зниження кислотності шлунка (інгібітори протонної помпи та блокатори Н2-рецепторів гістаміну).

Фахівці наголошують: багато людей можуть безсимптомно переносити патогени, тому ризикують інфікувати ними інших.

Якщо бактеріологічне дослідження покаже наявність патогенів в організмі пацієнта, йому можуть додатково провести антибіотикограму і визначити чутливість мікробів до ліків.

Відтак лікарі зможуть підібрати антибіотики, які будуть ефективні в цьому випадку, і запобігти післяопераційним ускладненням.

"Правильно проведене обстеження забезпечує правильно призначену терапію. Відсутність передопераційних обстежень може призвести до розвитку тяжких післяопераційних ускладнень, неефективної антибіотикотерапії та поширення інфекції в межах закладу", – додали спеціалісти.

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