Чому перед операціями пацієнтам рекомендують пройти бактеріологічні тестування? Пояснюють у ЦГЗ
Перед плановими оперативними втручаннями пацієнтам можуть порадити зробити бактеріологічні тести, зокрема на золотистий стафілокок.
Результати таких аналізів допомагають лікарям спрогнозувати операцію, процес відновлення та можливі ризики, пояснили в Центрі громадського здоров'я.
Лікарям із медичних закладів, які мають договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), радять перед операціями скеровувати пацієнтів на:
- обстеження на золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus);
- дослідження калу на токсини A і B паличкоподібної бактерії клостридії (Clostridium difficile);
- аналіз на мікроорганізми, що мають мультирезистентність (стійкість) до антибіотиків.
У ЦГЗ пояснюють, що золотистий стафілокок – поширена бактерія, яка може спричиняти тяжкі інфекції: від простих уражень шкіри до пневмонії, ендокардиту (запалення внутрішньої оболонки серця) та остеомієліту (гнійне запалення кісткової тканини або кісткового мозку).
Цей мікроорганізм має високий ступінь патогенності, тобто здатність спричиняти захворювання, а також він швидко розвиває стійкість до антибіотиків.
Натомість клостридія спричиняє діарею після прийому протимікробних препаратів. Особливо вразливими до її дії вважають:
- літніх людей;
- дітей;
- пацієнтів, які перебувають у лікарні протягом тривалого часу;
- пацієнтів, які мають тяжкий ступінь захворювання чи ослаблений імунітет;
- людей, які тривалий час вживають препарати для зниження кислотності шлунка (інгібітори протонної помпи та блокатори Н2-рецепторів гістаміну).
Фахівці наголошують: багато людей можуть безсимптомно переносити патогени, тому ризикують інфікувати ними інших.
Якщо бактеріологічне дослідження покаже наявність патогенів в організмі пацієнта, йому можуть додатково провести антибіотикограму і визначити чутливість мікробів до ліків.
Відтак лікарі зможуть підібрати антибіотики, які будуть ефективні в цьому випадку, і запобігти післяопераційним ускладненням.
"Правильно проведене обстеження забезпечує правильно призначену терапію. Відсутність передопераційних обстежень може призвести до розвитку тяжких післяопераційних ускладнень, неефективної антибіотикотерапії та поширення інфекції в межах закладу", – додали спеціалісти.
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