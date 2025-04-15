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Чому перед операціями пацієнтам рекомендують пройти бактеріологічні тестування? Пояснюють у ЦГЗ

Анна Коваленко — 15 квітня, 15:20
Чому перед операціями пацієнтам рекомендують пройти бактеріологічні тестування? Пояснюють у ЦГЗ
Бактеріологічні дослідження можуть допомогти уникнути ускладнень після операції
Фото: Wavebreakmedia/DepositPhotos

Перед плановими оперативними втручаннями пацієнтам можуть порадити зробити бактеріологічні тести, зокрема на золотистий стафілокок.

Результати таких аналізів допомагають лікарям спрогнозувати операцію, процес відновлення та можливі ризики, пояснили в Центрі громадського здоров'я.

Лікарям із медичних закладів, які мають договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), радять перед операціями скеровувати пацієнтів на:

  • обстеження на золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus);
  • дослідження калу на токсини A і B паличкоподібної бактерії клостридії (Clostridium difficile);
  • аналіз на мікроорганізми, що мають мультирезистентність (стійкість) до антибіотиків.

У ЦГЗ пояснюють, що золотистий стафілокок – поширена бактерія, яка може спричиняти тяжкі інфекції: від простих уражень шкіри до пневмонії, ендокардиту (запалення внутрішньої оболонки серця) та остеомієліту (гнійне запалення кісткової тканини або кісткового мозку).

Цей мікроорганізм має високий ступінь патогенності, тобто здатність спричиняти захворювання, а також він швидко розвиває стійкість до антибіотиків.

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Натомість клостридія спричиняє діарею після прийому протимікробних препаратів. Особливо вразливими до її дії вважають:

  • літніх людей;
  • дітей;
  • пацієнтів, які перебувають у лікарні протягом тривалого часу;
  • пацієнтів, які мають тяжкий ступінь захворювання чи ослаблений імунітет;
  • людей, які тривалий час вживають препарати для зниження кислотності шлунка (інгібітори протонної помпи та блокатори Н2-рецепторів гістаміну).
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Фахівці наголошують: багато людей можуть безсимптомно переносити патогени, тому ризикують інфікувати ними інших.

Якщо бактеріологічне дослідження покаже наявність патогенів в організмі пацієнта, йому можуть додатково провести антибіотикограму і визначити чутливість мікробів до ліків.

Відтак лікарі зможуть підібрати антибіотики, які будуть ефективні в цьому випадку, і запобігти післяопераційним ускладненням.

"Правильно проведене обстеження забезпечує правильно призначену терапію. Відсутність передопераційних обстежень може призвести до розвитку тяжких післяопераційних ускладнень, неефективної антибіотикотерапії та поширення інфекції в межах закладу", – додали спеціалісти.

Раніше ми розповідали, як підготуватися до планової операції та які послуги при цьому безкоштовні.

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