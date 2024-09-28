"Ніби пісок в очах": чому виникає нічна сухість очей та що з нею робити

Сухість очей виникає тоді, коли слізної рідини недостатньо для зволоження очей.

Чи бувало таке, що прокидаєтеся з відчуттям печіння чи свербежу в очах?

Нічна сухість очей зазвичай виникає при їх недостатньому зволоженні слізною рідиною.

Це може сприяти появі різі в очах та проблем із зором.

Джерело MedicalNewsToday розповідає: відчуття сухості очей вночі часто минає самостійно. Однак деяким людям може знадобитися лікування для полегшення симптомів.

Як сльози захищають здоров’я ока

При кожному морганні очі вкриваються слізною рідиною, яка виконує такі функції:

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зволожує око;

видаляє сторонні частинки, які можуть спричинити пошкодження або інфекцію;

зберігає поверхню ока гладкою та прозорою.

При цьому утворюється слізна плівка, яка складається з трьох шарів:

зовнішній – запобігає швидкому випаровуванню слізної плівки та зберігає її поверхню гладкою;

середній – змиває сторонні частинки, щоб зменшити ризик інфікування, подразнення та пошкодження;

внутрішній – рівномірно розподіляє слізну плівку по поверхні ока та допомагає сльозам прилипати до неї.

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Симптоми сухості очей

Сухість очей виникає тоді, коли слізної рідини недостатньо для зволоження очей. Це може спричинити такі симптоми:

печіння, свербіж або різь в очах ;

почервоніння очей;

підвищення чутливості до світла;

нечіткість зору

відчуття дряпання (ніби щось застрягло в оці);

появу в'язкого слизу навколо або біля очей;

сльозотечі;

болі під час носіння контактних лінз.

До симптомів сухості очей належать печіння, свербіж або різь в очах, їх почервоніння та підвищення чутливості до світла. AntonioGuillemF/Depositphotos

Що викликає сухість очей

Причин сухості очей безліч. До відчуття свербежу та піску в очах можуть призводити:

нічний лагофтальм : стан, коли люди сплять з відкритими очима через пошкоджені або ослаблені повіки;

зневоднення: вживання недостатньої кількості рідини може зменшити вироблення сліз або знизити їхню якість;

вік : люди після 50 років більш схильні до сухості очей;

гормональні фактори: вагітність, менопауза та вживання гормональних контрацептивів можуть ускладнити вироблення сліз у жінок;

супутні захворювання: певні хронічні стани можуть підвищувати ризик розвитку сухості очей (хвороба Шегрена, ревматоїдний артрит, певні хронічні стани можуть підвищувати ризик розвитку сухості очей (хвороба Шегрена, ревматоїдний артрит, діабет та захворювання щитоподібної залози );

носіння контактних лінз: тривале застосування контактних лінз може підвищити ризик розвитку сухості очей, особливо під час сну;

операції на очах: до прикладу – лазерна корекція зору може зменшити вироблення слізної рідини;

до прикладу – лазерна корекція зору може зменшити вироблення слізної рідини; тривале використання гаджетів: надмірне використання телефону чи комп'ютера без достатньої кількості моргань може спричинити сухість та втому очей;

надмірне використання телефону чи комп'ютера без достатньої кількості моргань може спричинити сухість та втому очей; фактори навколишнього середовища: вплив вітру, диму, забрудненого повітря або алергенів може призвести до сухості очей;

вплив вітру, диму, забрудненого повітря або алергенів може призвести до сухості очей; ліки: деякі антигістамінні препарати, діуретики, кортикостероїди та антидепресанти зменшують вироблення слізної рідини;

деякі антигістамінні препарати, діуретики, кортикостероїди та антидепресанти зменшують вироблення слізної рідини; дефіцит поживних речовин: недостатня кількість поживних речовин, які підтримують слізну плівку (вітамін А та омега-3 жирні кислоти), також може спричинити сухість очей.

До відчуття свербежу та піску в очах може призводити тривале використання гаджетів. Syda_Productions/Depositphotos

Коли слід звернутися до лікаря при нічній сухості в очах

Легкі симптоми сухості очей перед або під час сну зазвичай не є причиною для занепокоєння. Симптоми повинні пройти самостійно.

Варто звернутися до лікаря, якщо симптоми сухості очей є важкими, хронічними або не піддаються лікуванню в домашніх умовах. Відсутність лікування важкої форми сухості очей може призвести до пошкодження рогівки та погіршення зору.

Лікування нічної сухості очей залежить від її тяжкості, причини виникнення та частоти симптомів.

Різні варіанти лікування зосереджені на виробленні, збільшенні або підтримці кількості слізної рідини.

До методів лікування сухості очей відносяться:

Очні краплі

Штучні сльози або очні краплі є найпоширенішим засобом першої лінії лікування сухості очей.

Місцеву терапію, призначену фахівцем

Лікар може призначити протизапальні мазі, рецептурні очні краплі або спеціальні промивання для лікування запалення очей або повік.

Блокування слізних каналів

Цей офтальмологічний метод лікування передбачає блокування слізних каналів за допомогою крихітних гелевих або силіконових пробок, щоб природні сльози довше залишалися в очах.

Хірургічне втручання

Хірургічне втручання може знадобитися людям з нічним лагофтальмом.

Штучні сльози або очні краплі є найпоширенішим засобом першої лінії лікування сухості очей. [email protected] /Depositphotos

Які домашні методики можуть допомогти з сухістю очей

Для того, щоб зменшити неприємні печіння та свербіж очей, можна спробувати дотримуватися певних правил. До способів, які здатні полегшити сухість очей вночі належать: