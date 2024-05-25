Що треба знати про поширені хвороби щитоподібної залози та їхні симптоми

У Всесвітній день щитоподібної залози нагадуємо про поширені хвороби цього органу

25 травня відзначається Всесвітній день щитоподібної залози – ендокринного органу у формі метелика, що розташований на передній поверхні шиї.

Щитоподібна залоза виробляє гормони тироксин і трийодтиронін, розповідають у Міністерстві охорони здоровʼя.

Вони впливають на роботу серцево-судинної, дихальної, травної та опорно-рухової систем, інтелектуальний розвиток, психічну активність та навіть фертильність, контролюють вироблення тепла. Тому важливо оперативно діагностувати і лікувати хвороби цього важливого органу.

"УП. Життя" зібрала інформацію про найпоширеніші захворювання щитоподібної залози та їх симптоми на основі матеріалів МОЗ, Healthline, WebMD та Cleveland Clinic.

Які є поширені хвороби щитоподібної залози та як їх розпізнати?

Гіпотиреоз

Це стан, при якому щитоподібна залоза виробляє недостатню кількість гормонів. Він може виникати, зокрема, внаслідок тиреоїдиту, дефіциту йоду, розладів гіпофіза або гіпоталамуса, деяких ліків, серед яких препарати "від серця", від раку та біполярного розладу.

Ризик гіпотиреозу підвищують такі захворювання, як целіакія, діабет 1 або 2 типу, ревматоїдний артрит, вовчак.

Симптоми:

збільшення маси тіла;

загальна слабкість, втомлюваність, сонливість;

мерзлякуватість;

сухість шкіри;

уповільнення серцебиття, зниження артеріального тиску;

охриплість голосу;

хронічні закрепи;

м’язова слабкість;

рясні та нерегулярні менструації.

Гіпертиреоз

Зоб (збільшення розмірів щитоподібної залози), фото ілюстративне Фото: katerynakon

Цей стан навпаки виникає при підвищеній секреції гормонів щитоподібною залозою. Він поширений серед пацієнтів, які мають, зокрема, запалення щитоподібної залози або гіперактивні вузли щитоподібної залози (вузловий токсичний зоб або багатовузловий зоб), неракову пухлину гіпофіза.

Симптоми:

втрата маси тіла;

тривожність і дратівливість;

труднощі із зосередженням уваги;

безсоння;

посилена пітливість та почервоніння шкіри;

посилене серцебиття, підвищення артеріального тиску;

порушення менструального циклу;

підвищений апетит;

часті випорожнення, діарея;

"вирячені" очі (при хворобі Грейвса).

Аутоімунний тиреоїдит

Хронічний аутоімунний тиреоїдит (або тиреоїдит Хашимото/лімфоцитарний тиреоїдит) виникає, коли імунна система організму помилково атакує і повільно руйнує щитовидну залозу.

Він може виникнути в будь-якому віці, але найчастіше трапляється у жінок середнього віку.

"Деякі люди з легкими випадками тиреоїдиту Хашимото можуть не мати явних симптомів. Стан може залишатися стабільним роками, а симптоми часто малопомітні.

Вони також не є специфічними, тобто можуть нагадувати симптоми багатьох інших захворювань", – кажуть у Healthline.

Загальні симптоми:

втома;

депресія;

хронічний закреп;

незначне збільшення ваги;

сухість шкіри, сухе і тонке волосся;

блідість, набряклість обличчя;

рясні та нерегулярні менструації, якщо є менструація;

непереносимість холоду;

зоб (збільшення щитоподібної залози).

Хвороба Грейвса

Хвороба Грейвса (дифузний токсичний зоб) – це аутоімунне захворювання, яке призводить до того, що щитоподібна залоза виробляє забагато гормону, який відповідає за регулювання метаболізму.

Захворювання є спадковим і може спіткати людину в будь-якому віці. За даними Департаменту охорони здоров'я США, вона частіше фіксується у жінок віком від 20 до 30 років.

Чинниками, які підвищують ризик хвороби Грейвса, також є стрес, вагітність, куріння та інфікування вірусом Епштейна-Барр, що викликає інфекційний мононуклеоз.

Симптоми цього захворювання нагадують ознаки гіпертиреозу, серед яких:

тривожність і дратівливість;

втома, безсоння;

тремтіння рук;

прискорене або нерегулярне серцебиття;

надмірне потовиділення;

втрата ваги;

проблеми зі сном;

діарея або часті випорожнення;

порушення менструального циклу;

зоб.

Дефіцит йоду

Щоб виробляти гормони, щитоподібній залозі потрібен йод. Його кількість впливає на рівень гормонів, які виробляє залоза.

Однією з перших ознак дефіциту йоду є збільшення щитоподібної залози (зоб). Він може провокувати відчуття задухи й утрудненого ковтання.

У МОЗ кажуть, що добова потреба в йоді змінюється залежно від віку. В Україні в середньому недостатнє споживання йоду: більшість українців щодня споживає у 2-3 рази менше йоду за норму.

Йод міститься у йодованій солі, харчових добавках, які має призначити лікар, а також у багатьох продуктах.