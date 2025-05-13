В Австралії випробовують технологію "друку" людської шкіри на 3D-принтері: які результати

Технологію випробовують на пацієнтах з опіками шкіри

В Австралії проводять перше у світі медичне випробування щодо друку людської шкіри на 3D-принтері.

Для цього використовують клітини шкіри пацієнта, а друк виконують безпосередньо на рані.

Технологія спрямована передусім на тих пацієнтів, які мають опіки шкіри, йдеться у публікації IFL.Science.

"Це технологія, яка змінює життя, і яка може мати величезне значення для людей з опіками та втратою м’яких тканин", – заявив міністр охорони здоров’я Нового Південного Вельсу Раян Парк.

Випробування проводить команда компанії Inventia Life Science спільно з Лабораторією шкіри лікарні Конкорда у Сіднеї. Для друку використовують роботизований 3D-принтер під назвою LIGŌ Surgical Robot.

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"LIGŌ має здатність реконструювати всі шари тканини. Це дозволяє регенерувати шкіру, покращувати загоєння та, зрештою, зменшити або взагалі усунути потребу в трансплантатах", – пояснюється на веб-сайті Inventia Life Science.

П'ятьом пацієнтам вже надрукували шкіру на 3D-принтері. Серед них – австралійка Ребекка Джейн Торбрюгге, яка обпекла ногу під час картингу.

"Я дуже здивувалася, що не було болю, бо я очікувала, що болітиме – принаймні в тому місці, де взяли трансплантат. Але все було добре. Моєю найбільшою проблемою було залишатися нерухомою протягом шести днів", – сказала Торбрюгге.

Перш ніж випробування перейде до наступного етапу, заплановано провести процедуру ще на п’ятьох пацієнтах. Дослідники сподіваються, що згодом "друкувати" шкіру можна буде і на більш глибоких ранах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити при опіках різного ступеню та яку першу допомогу надавати.