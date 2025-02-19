Витягли з того світу: у Львові врятували священника, який отримав 70% опіків поверхні тіла

Лікарі зі Львова врятували 33-річного священика з Тернопільщини, який постраждав від вибуху твердопаливний котла. Пацієнт був у важкому стані – 70% поверхні його тіла були вкриті опіками.

Люди з такими травмами зазвичай не виживають, кажуть у Першому медоб’єднанні Львова.

Як зазначають медики, нещастя з отцем Андрієм Бойком сталося 1 січня. Священнослужитель Бучацької єпархії УГКЦ перебував на подвір'ї біля свого дому, коли почув дивний звук. Він забіг до будинка – і тієї ж миті стався вибух.

"Швидкою" священника доправили до найближчої лікарні. Там його ввели в стан медикаментозного сну та підключили до апарату штучної вентиляції легень. Наступного дня отця Андрія перевезли до Лікарні Святого Луки у Львові – тут працює найбільше на заході країни опікове відділення.

За словами медиків, отець Андрій був у вкрай важкому стані: 70% поверхні тіла були вкриті опіками, половина з них були глибокими. Також постраждали дихальні шляхи, обличчя, тулуб, верхні та нижні кінцівки чоловіка.

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"Аби очистити рани від змертвілих тканин, лікарі відразу забрали священнослужителя на операцію. І потім щодва дні висікали некрози та одномоментно пересаджували ксеношкіру. Також важкому пацієнту неодноразово переливали кров", – розповідають медики.

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Майже місяць пацієнт пробув в реанімації. Лікарі кажуть: анестезіологи та комбустіологи фактично витягли отця Андрія з того світу.

"Тут стояло питання життя і смерті. Такі пацієнти дуже складні. З ними завжди працює велика команда медичного персоналу, яка цілодобово спостерігає та надає допомогу.

За статистикою, такі опікові пацієнти закінчують погано. Але, на щастя, спільними зусиллями нам вдалося врятувати цього пацієнта", – розповідає Іван Рик, завідувач відділення термічної травми та пластичної хірургії Лікарні Святого Луки.

Щоб священник не втратив м’язової маси та для уникнення ускладнень з боку дихальної системи, з ним працював фізичний терапевт. Заняття почалися ще під час перебування в інтенсивній терапії.

"Нині пацієнт вже перебуває у звичайній палаті, сам дихає, говорить, сідає та харчується. Завдяки регулярним заняттям вдалося повністю відновити амплітуду рухів в нижніх кінцівках, а от з верхніми ситуація складніша – ще потрібно працювати", – додають у медзакладі.

Раніше у Львові лікарі врятували дитину з рідкісним діагнозом, який трапляється лише в одного з 25 тисяч новонароджених. У малюка виявили аномалію судин головного мозку, коли він ще перебував в утробі матері.