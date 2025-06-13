Світом знову шириться новий варіант COVID-19: він має один особливий симптом
Світом знову шириться новий варіант COVID-19, який назвали "Німбусом". Наразі його зафіксували у понад 20 країнах.
Більшість симптомів "Німбусу" не відрізняються від попередників, проте в нього є одна особливість, повідомляє IFLScience.
Офіційна назва нового варіанту COVID-19 – NB.1.8.1. Він є частиною "сімейства Омікрон". Тому його симптоми мало чим відрізняються від інших.
"Німбус" спричиняє:
- кашель;
- закладеність носа;
- головні болі;
- втому;
- біль у горлі;
- лихоманку (у деяких випадках);
- шлунково-кишкові проблеми, як-от нудота та діарея.
Симптоми нового варіанту різняться від людини до людини, а також залежать від наявності вакцинації. Найновіша серія вакцин проти COVID-19 все ще має захищати від "Німбусу".
Однак є одна особливість цього варіанту. Зараз фіксують різке зростання кількості запитів щодо гострого болю у горлі. Це свідчить про те, що люди зараз страждають від нього особливо часто.
За словами вірусологині Лари Херреро з австралійського Університету Гріффіта, є деякі докази, що "Німбус" може поширюватися легше, ніж попередні варіанти. Однак немає підстав вважати, що він спричинятиме тяжчі форми захворювання.
Наразі поширення "Німбусу" зафіксували у понад 20 країнах світу.
Нагадаємо, у США схвалили нову вакцину від COVID-19 компанії Novavax. Вона призначена для людей віком понад 65 років і дітей від 12 років, які мають захворювання, що підвищує ризик важкого перебігу хвороби.