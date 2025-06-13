Світом знову шириться новий варіант COVID-19: він має один особливий симптом

Світом знову шириться новий варіант COVID-19, який назвали "Німбусом". Наразі його зафіксували у понад 20 країнах.

Більшість симптомів "Німбусу" не відрізняються від попередників, проте в нього є одна особливість, повідомляє IFLScience.

Офіційна назва нового варіанту COVID-19 – NB.1.8.1. Він є частиною "сімейства Омікрон". Тому його симптоми мало чим відрізняються від інших.

"Німбус" спричиняє:

кашель;

закладеність носа;

головні болі;

втому;

біль у горлі;

лихоманку (у деяких випадках);

шлунково-кишкові проблеми, як-от нудота та діарея.

Симптоми нового варіанту різняться від людини до людини, а також залежать від наявності вакцинації. Найновіша серія вакцин проти COVID-19 все ще має захищати від "Німбусу".

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Однак є одна особливість цього варіанту. Зараз фіксують різке зростання кількості запитів щодо гострого болю у горлі. Це свідчить про те, що люди зараз страждають від нього особливо часто.

За словами вірусологині Лари Херреро з австралійського Університету Гріффіта, є деякі докази, що "Німбус" може поширюватися легше, ніж попередні варіанти. Однак немає підстав вважати, що він спричинятиме тяжчі форми захворювання.

Наразі поширення "Німбусу" зафіксували у понад 20 країнах світу.

Нагадаємо, у США схвалили нову вакцину від COVID-19 компанії Novavax. Вона призначена для людей віком понад 65 років і дітей від 12 років, які мають захворювання, що підвищує ризик важкого перебігу хвороби.