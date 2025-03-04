До 2050 року понад половина дорослих і третина дітей матимуть ожиріння – дослідження

Половина дорослих у світі матимуть ожиріння вже до 2050 року

,Науковці вважають, що понад половина дорослих та третина дітей і молоді у світі матимуть ожиріння вже до 2050 року.

Однак у різних регіонах темпи поширення будуть різними.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого опублікували в журналі The Lancet, пише The Guardian.

Вчені зазначають, що глобальні невдачі в боротьбі зі зростаючою кризою ожиріння за останні тридцять років призвели до приголомшливого зростання кількості постраждалих.

Наразі 2,11 мільярда дорослих у віці понад 25 років і 493 мільйони дітей та молоді віком від 5 до 24 років мають надмірну вагу або ожиріння. У 1990 році таких людей було 731 мільйон і 198 мільйонів відповідно. Тобто кількість людей з ожирінням зросла майже вдвічі.

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Як зазначають учені, нові покоління швидше матимуть ожиріння та більш раннє його настання. Це може призвести до цукрового діабету другого типу, серцево-судинних захворювань і загального погіршення рівня життя.

"Безпрецедентна глобальна епідемія надмірної ваги та ожиріння є глибокою трагедією і соціальною помилкою", – сказала провідна авторка дослідження професорка Еммануела Гакіду з Вашингтонського університету.

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Вона додала, що уряди можуть використовувати це дослідження, щоб визначити пріоритетні групи населення, для яких у першу чергу варто застосувати профілактику.

Науковці зазначають, що кількість людей з надмірною вагою або ожирінням різниться по всьому світу. Лідерами є Китай (402 мільйони), Індія (180 мільйонів), США (172 мільйони), Бразилія (88 мільйонів), Росія (71 мільйон), Мексика (58 мільйонів), Індонезія (52 мільйони) та Єгипет (41 мільйон).

За прогнозами дослідників, до 2050 року приблизно кожна третя дитина й молода людина, що страждає на ожиріння, проживатиме лише у двох регіонах – Північній Африці та на Близькому Сході, а також у Латинській Америці та Карибському басейні. Загалом це 130 мільйонів осіб.

Науковці також дослідили, що в країнах із високим рівнем доходу близько 7% чоловіків, які народилися у 1960-х роках, страждали від ожиріння до 25 років. Водночас зараз ця кількість зросла до 16% для народжених у 1990-х роках. Також очікується збільшення для тих чоловіків, які народилися у 2015 році, – до 25%.

У дослідженні зазначається, що у світі до 2050 року майже чверть дорослого населення у віці понад 65 років матиме ожиріння. Це спричинить навантаження на вже перевантаженні системи охорони здоров’я. Як наслідок, може бути хаос у сфері послуг у країнах з обмеженими ресурсами.

Автори дослідження закликають уряди вжити термінових заходів зараз, щоб встигнути запобігти таким проблемам.

Раніше ми писали, що до 2035 року понад 50% населення Землі матиме проблеми з надлишковою вагою.

Рівень ожиріння особливо швидко зростає серед дітей і в країнах з низьким рівнем доходу. Зокрема, прогнозують ріст проблем з надлишковою вагою в Азії та Африці.

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, показник ІМТ понад 25 означає надлишкову вагу, а понад 30 – ожиріння.