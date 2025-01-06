Чому деякі люди більш схильні до вживання алкоголю і канабісу? Вчені кажуть, що причина – в мозку

Особливості мозку роблять людей схильними до раннього вживання алкоголю і канабісу – вчені

Вчені виявили особливості у мозку дітей, які підвищують схильність до вживання психоактивних речовин і сприяють ранньому його початку.

Про це йдеться у дослідженні американських науковців, опублікованому в науковому журналі JAMA Network Open, пише Medical Xpress.

Вживання психоактивних речовин у ранньому віці тісно пов'язане з підвищеним ризиком розвитку деяких розладів та інших несприятливих наслідків. Воно також є причиною нейроанатомічних змін у структурі мозку.

Однак у новому дослідженні вчені намагалися з’ясувати, чи є певні варіації структур мозку, через які люди є більш схильними до вживання речовин.

Спочатку для аналізу вони відібрали 11,8 тисячі дітей у віці від 8 до 11 років. Однак остаточний варіант містить дані 9,8 тисячі учасників, за якими спостерігали протягом трьох років.

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Вчені фіксували інформацію про початок вживання дітьми психоактивних речовин (алкоголю, нікотину, канабісу та інших речовин) та дані магнітно-резонансної томографії (МРТ), яка оцінювала структури їхніх мізків.

Дослідники вивчили 297 фенотипів, отриманих за допомогою візуалізації – об'єми мозку, кори та підкірки, а також товщину, площу поверхні й глибину борозен. Вони врахували вік, стать, пубертатний статус, родинні стосунки, пренатальний вплив психоактивних речовин і моделі МРТ-сканерів.

Також вчені порівняли структури мізків учасників, які почали вживати речовини до 15 років, з тими, хто цього не робив.

Дослідники з’ясували, що структурна варіабельність мозку може схиляти дітей до раннього вживання алкоголю, нікотину і канабісу.

35,3% учасників почали вживати психоактивні речовини у віці до 15 років, причому найчастіше це був алкоголь (90,2% випадків).

Вчені вважають, що на це вплинули:

тонкі ділянки у префронтальній корі;

збільшена товщина кори в потиличній, тім'яній і скроневій частках;

більші об'єми мозку, кори та підкірки, в тому числі гіпокампа та блідої кулі;

зменшенням об'єму правого хвостатого ядра.

За словами дослідників, отримані в результаті подібних досліджень дані "...мають потенціал для отримання результатів, які змусять переоцінити поточні причинно-наслідкові припущення і те, що ми думаємо про залежність".

Нагадаємо, вчені виявили, що проблеми зі сном згубно впливають на мозок.