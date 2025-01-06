Чому деякі люди більш схильні до вживання алкоголю і канабісу? Вчені кажуть, що причина – в мозку
Вчені виявили особливості у мозку дітей, які підвищують схильність до вживання психоактивних речовин і сприяють ранньому його початку.
Про це йдеться у дослідженні американських науковців, опублікованому в науковому журналі JAMA Network Open, пише Medical Xpress.
Вживання психоактивних речовин у ранньому віці тісно пов'язане з підвищеним ризиком розвитку деяких розладів та інших несприятливих наслідків. Воно також є причиною нейроанатомічних змін у структурі мозку.
Однак у новому дослідженні вчені намагалися з’ясувати, чи є певні варіації структур мозку, через які люди є більш схильними до вживання речовин.
Спочатку для аналізу вони відібрали 11,8 тисячі дітей у віці від 8 до 11 років. Однак остаточний варіант містить дані 9,8 тисячі учасників, за якими спостерігали протягом трьох років.
Вчені фіксували інформацію про початок вживання дітьми психоактивних речовин (алкоголю, нікотину, канабісу та інших речовин) та дані магнітно-резонансної томографії (МРТ), яка оцінювала структури їхніх мізків.
Дослідники вивчили 297 фенотипів, отриманих за допомогою візуалізації – об'єми мозку, кори та підкірки, а також товщину, площу поверхні й глибину борозен. Вони врахували вік, стать, пубертатний статус, родинні стосунки, пренатальний вплив психоактивних речовин і моделі МРТ-сканерів.
Також вчені порівняли структури мізків учасників, які почали вживати речовини до 15 років, з тими, хто цього не робив.
Дослідники з’ясували, що структурна варіабельність мозку може схиляти дітей до раннього вживання алкоголю, нікотину і канабісу.
35,3% учасників почали вживати психоактивні речовини у віці до 15 років, причому найчастіше це був алкоголь (90,2% випадків).
Вчені вважають, що на це вплинули:
- тонкі ділянки у префронтальній корі;
- збільшена товщина кори в потиличній, тім'яній і скроневій частках;
- більші об'єми мозку, кори та підкірки, в тому числі гіпокампа та блідої кулі;
- зменшенням об'єму правого хвостатого ядра.
За словами дослідників, отримані в результаті подібних досліджень дані "...мають потенціал для отримання результатів, які змусять переоцінити поточні причинно-наслідкові припущення і те, що ми думаємо про залежність".
Нагадаємо, вчені виявили, що проблеми зі сном згубно впливають на мозок.