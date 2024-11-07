Чому в людей мозок старіє по-різному? Пояснюють вчені

Людський мозок старішає поступово, але цей процес часто залежить від генетики та способу життя.

Вчені дослідили, як на нього впливають фізичні вправи, відмова від тютюну, володіння іншою мовою та вміння грати на музичному інструменті.

Результати їхнього дослідження опубліковані в журналі Genomic Psychiatry, пише CNN.

Фізична та розумова активність, нормальний кров'яний тиск і рівень холестерину, відмова від тютюну, володіння іншою мовою, вміння грати на музичних інструментах – одні з ключових факторів, завдяки яким старіння мозку відбувається повільніше.

"Не один фактор пришвидшує когнітивне старіння. Кожен з дрібних факторів в комплексі, ймовірно, трохи підвищує цей ризик", – сказав автор нової статті та директор Когортних досліджень Лотіана в Единбурзькому університеті Саймон Кокс.

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Якщо поєднати всі чинники способу життя, то вони приблизно у 20% випадків впливатимуть на зниження когнітивних функцій людей у віці від 70 до 82 років.

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Науковці дослідили дві групи шотландців – одні народилися в 1921 році, а інші – в 1936 році. Усі вони пройшли когнітивний тест у віці 11 років. Повторне тестування їм провели у 70, 80 і 90 років – при цьому перевіряли когнітивні функції та фізичну форму.

Дослідження показало, що люди старіють у два етапи – приблизно у віці 44 і 60 років.

"Ми вперше зробили МРТ учасникам, коли їм було 73 роки. Однією з найбільш вражаючих речей у дослідженні для мене є те, наскільки великі відмінності між їхніми скануваннями.

Попри те, що всі вони були одного віку, деякі мізки виглядали абсолютно здоровими. Водночас інші продемонстрували значне скорочення та пошкодження зв’язків білої речовини, а також інші особливості, пов’язані з когнітивним старінням і деменцією", – зауважив науковець Саймон Кокс.

Біла речовина – це тканина, яка формує зв’язки між клітинами мозку та рештою нервової системи, допомагаючи цим регіонам спілкуватися один з одним за допомогою нервових сигналів. Зменшення або пошкодження білої речовини може сповільнити здатність мозку обробляти інформацію.

"Це показує нам, що старіння мозку у віці 73 років не є неминучістю, а також сильно спонукає нас досліджувати, що ми можемо зробити, щоб наслідувати тих небагатьох щасливчиків, які досягають цього віку з таким "незайманим" мозком", – додав Кокс.

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Людей похилого віку, чия пам'ять здається такою ж гострою, як у на 20-30 років молодших, називають cognitive super agers.

Але вчені попереджають, що старіння мозку – доволі індивідуальний процес.

Нагадаємо, існує низка досліджень про старіння мозку. Наприклад, вчені з'ясували, як впливає нестача сну та збалансоване харчування.

Вчені також знайшли цікаву закономірність, що деякі органи старіють швидше за інші, відповідь криється в ДНК.