Чи треба військовим з інвалідністю проходити повторне оцінювання для отримання пенсії? Розповіли у МОЗ

Пенсія для військових з інвалідністю: чи треба повторний огляд

Військові з інвалідністю мають право на продовження пенсійних виплат без проходження повторного оцінювання повсякденного функціонування, якщо вони перебувають на службі.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Пенсію через інвалідність військовим продовжують виплачувати:

під час проходження служби;

протягом 60 днів після звільнення;

або до дати проведення оцінювання повсякденного функціонування, якщо воно відбувається раніше.

Тобто проходження повторного оцінювання під час служби не є обов’язковим. Його можуть провести лише у випадках бажання людини або наявності певних підстав.

Якщо військовий продовжує службу, пенсія має виплачуватися безперервно, навіть якщо строк попереднього огляду вже завершився.

РЕКЛАМА:

Відповідне рішення ухвалюється з урахуванням інформації у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Він містить актуальні відомості про проходження військової служби, наявність статусу інвалідності, а також дату проведення або відсутність оцінювання повсякденного функціонування.

На ці дані Пенсійний фонд спирається при ухваленні рішень про продовження або перегляд виплат.

У разі проведення повторного оцінювання та встановлення іншої групи або підгрупи інвалідності, розмір пенсії переглядається. Перерахунок роблять з місяця, наступного після того, в якому Пенсійний фонд отримав повідомлення про зміни.

Якщо встановлять інвалідність нижчої групи, пенсію виплатять за попередньою до кінця місяця.

Раніше у МОЗ розповіли, яким категоріям людей з інвалідністю треба пройти повторний огляд з квітня 2025 року.