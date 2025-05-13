У МОЗ назвали категорії українців з інвалідністю, яким потрібно пройти повторний огляд

У МОЗ розповіли, які кінцеві терміни проходження повторних оглядів

З 1 квітня 2025 року деякі українці, які мають статус інвалідності, повинні пройти повторний огляд за новою системою оцінювання повсякденного функціонування.

Це стосується тих, кому дали статус до реформи МСЕК та хто з поважних причин не пройшов повторний огляд у визначений строк.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Там пояснили, що до категорій людей, які мають пройти такий огляд, належать чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності та мали призначений повторний огляд на 2022-2024 роки.

Якщо такі пацієнти з різних причин не потрапили вчасно на комісію, то мають пройти оцінювання повсякденного функціонування з 1 квітня до 1 листопада 2025 року.

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Також до 1 квітня 2026 року огляд потрібен українцям, які мали отримати повторну оцінку лікарів, але не зробити цього через дію воєнного стану.

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Кому не потрібно проходити повторний огляд?

Повторну оцінку лікарів щодо повсякденного функціонування не потрібно отримувати:

людям, які отримали статус інвалідності у 2025 році, якщо його строк перегляду ще не настав;

пацієнтам з безстроковим статусом інвалідності;

військовослужбовцям та особам цивільного захисту, оскільки вони проходять оцінювання за окремим порядком;

людям, які перебувають на територіях ведення бойових дій або тимчасово окупованих регіонах;

пацієнти з важкими порушенням функцій організму, як-от відсутність кінцівки, слуху чи зору, одного з парних органів, онкологічне чи психічне захворювання.

У МОЗ рекомендують не зволікати з підготовкою до проходження оцінювання і звернутися до лікуючого лікаря або спеціаліста, який веде основне захворювання, аби дізнатися, чи потрібен додатковий огляд.

Нагадаємо, процедура розпочинається з електронного направлення від лікаря. Оцінювання проводить експертна команда лікарів, рішення якої фіксують в електронній системі.