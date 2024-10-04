В Україні почався епідсезон: які штами грипу циркулюватимуть цього року

Цього епідсезону українцям загрожуватиме два штами грипу – типів "А" і "В". Вони однаково небезпечні та можуть спричинити ускладнення.

Наразі вже доступні 280 тисяч доз вакцини, яка є дієвим захистом від обох штамів, повідомив керівник Національної програми з імунізації та експертної групи МОЗ Олександр Заіка в ефірі "Єдиних новин".

"Ми традиційно з початку жовтня входимо в епідсезон. Він буде тривати, нагадаю, до травня.

Кожного року в Україні циркулюють певні штами вірусу грипу. Не лише грипу – й інших гострих респіраторних вірусних інфекцій – і саме зараз час згадати про профілактику", – зазначив він.

Заіка наголосив, що специфічного лікування від грипу не існує, а єдиним дієвим заходом профілактики є вакцинація. Особливо важлива вона для людей похилого віку та тих, хто має супутні захворювання.

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"Цього епідсезону в нашій півкулі будуть прогнозовано циркулювати, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я та наших досліджень, два види грипу – це грип типу "А" та грип типу "В". Вони однаково є небезпечними, вони однаково викликають ускладнення", – зазначив він.

Вакцинація від грипу не входить до календаря профілактичних щеплень, а тому вакцину не закуповують за кошти державного бюджету. Однак всі охочі можуть придбати її в аптеках.

За словами Олександра Заіки, цьогоріч вакцини від грипу з’явилися вже у вересні. Понад 280 тисяч доз уже пройшли лабораторний контроль і доступні для купівлі. Всі вони однаково захищають як від грипу типу "А", так і типу "В".

Очільник Національної програми з імунізації зазначив, що вартість вакцини проти грипу цього року становить понад 400 гривень.

"Це доволі невисока ціна, зважаючи на те, що лікування ускладнень грипу коштує значно дорожче", – додав Заіка.

За його словами, безоплатні вакцини від грипу можуть отримати лише медики. В Україну вже завезли близько 30 тисяч доз у рамках співпраці з Центром з контролю та профілактики захворювань США.

"Я б хотів нагадати, що зараз варто захищатися й від інших інфекційних хвороб – тим, яким можна запобігти шляхом вакцинації.

Ми пам'ятаємо про COVID-19 – він нікуди не зник. Є оновлені рекомендації, згідно з якими ми маємо вакцинуватися від нього раз на рік. Ми також можемо поєднувати вакцинацію від грипу та від COVID-19 – (робити щеплення – реж.) в один день або з будь-яким інтервалом", – наголосив Заіка.

Також він додав, що варто не забувати про вакцинацію від кору, дифтерії та правця.

Нагадаємо, у США схвалили першу назальну вакцину проти грипу – її можна вводити самостійно.