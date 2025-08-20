В Україні затвердили перший національний протокол лікування раку щитовидки

Перший український протокол у лікуванні онкології щитовидки затвердили у МОЗ

Міністерство охорони здоров’я затвердило перший національний стандарт з радіойодтерапії для лікування диференційованого раку щитоподібної залози.

Про це повідомляють у відомстві.

Раніше українські лікарі працювали за міжнародними протоколами.

Новий документ, який створили українські фахівці, адаптували до вітчизняних умов і ресурсів. У МОЗ зазначають, що це допоможе зробити лікування більш вчасним, безпечним і ефективним та додасть впевненості українським лікарям.

Над розробкою стандарту працювала команда лікарів-радіонуклідистів із Києва, Харкова, Львова та Одеси. Процес координувала Оксана Солодяннікова – професорка, докторка медичних наук, завідувачка відділення радіонуклідної діагностики та терапії Національного інституту раку.

"Це ще один доказ, що українська медицина не стоїть на місці, а впевнено розвивається, навіть у найскладніші часи", – повідомляють у МОЗ.

