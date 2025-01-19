В Україні схвалили стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року: що вона передбачає

Одним із пріоритетів на 2025 рік буде розвиток інклюзивності

В Україні схвалили стратегію розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року та затвердили план заходів для її реалізації на найближчі три роки.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"Метою стратегії 2030 є створення такої системи охорони здоров’я України, за ефективного функціонування якої кожна людина матиме повноту можливостей подбати про своє здоров’я, підтримувати, зберігати його та отримувати необхідну медичну допомогу.

А всі, хто залучені до її надання, матимуть прозорі та ефективні інструменти для реалізації власного потенціалу та впливу на формування політик щодо охорони здоров’я на всіх рівнях", – пояснили у відомстві.

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Стратегія до 2030 року передбачає три цілі.

Універсальний доступ до якісних медичних послуг

У МОЗ очікують, що в межах цієї цілі розвиватимуть підхід, за якого доступ до якісної медицини матимуть всі українці, які цього потребують. Зокрема йдеться про ключове значення первинної ланки медичної допомоги, розвиток багатопрофільних лікарень і ширший доступ до програми "Доступні ліки".

Крім того, серед населення формуватимуть культуру здорового способу життя.

Посилення координації та управління системою охорони здоров’я

Зміцнити систему охорони здоров'я зможе узгодження зусиль усіх рівнів влади з партнерами та громадянським суспільством, вважають у МОЗ.

Це передбачає:

інтеграцію з європейськими стандартами у сфері охорони здоров'я;

підготовку до надзвичайних ситуацій;

удосконалення системи фінансування та ефективного використання ресурсів, а також контроль за якістю медичних послуг.

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Розвиток людського капіталу та залучення інвестицій

У межах цієї цілі очікують посилити підтримку медичних працівників і створити сприятливі умови для їхньої роботи.

Це відбуватиметься через покращення освіти – у МОЗ планують запровадити програми навчання, стажування та безперервного професійного розвитку медичних працівників.

Також у відомстві планують розвивати університетські лікарні та створити гідні умові праці.

Впровадження стратегії передбачає розвиток медичної інфраструктури, модернізацію обладнання та створення нових робочих місць.

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За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, розвиток сфери має два ключові вектори – забезпечення стійкості в умовах війни та відновлення.

"Маємо чіткий покроковий план дій, покликаний розвивати спроможність нашої системи охорони здоров’я та поширювати кращі практики медичної реформи на лікувальні заклади по всій країні.

У результаті українці отримають ширший доступ до якісних послуг, більше профілактичних програм, зручні маршрути пацієнтів і сучасні цифрові інструменти для взаємодії з медичною системою", – вважає Віктор Ляшко.

Якими будуть пріоритети операційного плану на 2025 рік?

Підвищення якості первинної медичної допомоги. Цьогоріч у МОЗ планують приєднати всі державні та спеціалізовані заклади до програми медичних гарантій, аби покращити доступність та якість послуг для населення.

Розвиток програми "Доступні ліки". У відомстві зауважують, що в 2025 році на програму виділили найбільше коштів з моменту запуску розширення – 6,6 мільярда гривень. Очікується, що це дозволить зменшити витрати на лікування ще 500 тисячам українців.

Розвиток реабілітаційної допомоги. Президент України Володимир Зеленський заявив , що в 2025 році в кожній громаді з лікувальним закладом має з'явитися відділення з реабілітації.

Створення більшої кількості центрів психічного здоров'я.

Інклюзивність та безбар'єрність медичних послуг має допомогти зробити їх більш доступними для різних категорій українців.

Нові механізми заохочення для медиків, які працюють у сільській місцевості та важкодоступних регіонах.

Розвиток програми репродуктивного здоров'я , зокрема екстракорпорального запліднення .

Посилення міжнародного медичного партнерства.

Нагадаємо, з 2025 року українські аптеки знову підлягатимуть плановим перевіркам Держлікслужби.