Підсолоджувачі у раціоні можуть бути пов’язані з раннім статевим дозріванням у дітей – дослідження

Вчені дослідили зв'язок між підсолоджувачами в раціоні та раннім статевим розвитком

Вчені виявили можливий зв’язок між вживанням підсолоджувачів і раннім статевим дозріванням у дітей. Науковці зʼясували, що деякі поширені підсолоджувачі можуть впливати на гормональний баланс і розвиток підлітків, особливо за наявності генетичної схильності.

Про це свідчать результати дослідження, представленого на конференції ENDO 2025 у Сан-Франциско, пише Medical News з посиланням на науковий журнал The Endocrine Society.

Дослідження проводили у Тайвані з 2018 року. У ньому взяли участь 1 407 підлітків. У 481 з них виявили ознаки раннього статевого дозрівання. Вчені визначали, скільки підсолоджувачів вживають підлітки за допомогою анкет та результатів аналізів сечі. Також вони перевіряли, чи є у дітей генетична схильність до раннього дозрівання. Діагноз ставили за результатами огляду, аналізів і медичних обстежень.

У хлопців ознаки раннього дозрівання частіше виявляли, якщо вони вживали сукралозу. У дівчат – якщо їли сукралозу, гліциризин з лакриці або багато цукру.

"Це одне з перших досліджень, яке показує зв’язок між сучасним харчуванням, генетикою та раннім статевим дозріванням у дітей. Ми також побачили, що підсолоджувачі по-різному впливають на хлопців і дівчат, що допомагає краще розуміти індивідуальні ризики для здоров’я", – зазначив лікар Ян-Чін Чен.

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Науковці вважають, що тип раннього статевого дозрівання, який називають центральним передчасним пубертатом, стає поширенішим. Це загрожує емоційними проблемами, зменшенням інтенсивності росту в дорослому віці та підвищеним ризиком метаболічних і репродуктивних захворювань.

Дослідження Чена виявило, що деякі підсолоджувачі впливають на гормони і бактерії в кишечнику, що пов’язані з раннім дорослішанням. Наприклад, підсолоджувач AceK може викликати випуск гормонів пубертету через роботу мозку, а гліциризин з лакриці змінює бактерії в кишківнику і уповільнює роботу генів, які запускають пубертат.

"Це означає, що їжа й напої, які вживають діти – особливо з підсолоджувачами – можуть мати несподіваний і сильний вплив на їхній розвиток", – сказав Чен.

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