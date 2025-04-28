Вживаєте багато ультраобробленої їжі? Нове дослідження показує, що це підвищує ризик передчасної смерті

Ультраоброблені харчові продукти – це їжа, яка одразу готова до вживання та містить хімікати, барвники та підсолоджувачі

Вживання ультраобробленої їжі може спричинити передчасну смерть. Якщо збільшити на 10% частку таких продуктів у раціоні, ризики зростають відповідно на 3%.

Про це свідчать дані дослідження, опублікованого в Американському журналі профілактичної медицини, повідомляє MedicalXpress.

Ультраоброблені харчові продукти – це їжа, яка одразу готова до вживання та містить хімікати, барвники та підсолоджувачі. Прикладом ультраоброблених продуктів є солодощі, пластівці, газовані напої, деякі види хліба та йогуртів.

У дослідженні проаналізували дані опитувань щодо харчування та дані про смертність з восьми країн: Австралії, Бразилії, Канади, Чилі, Колумбії, Мексики, Великої Британії та Сполучених Штатів.

"Ми досліджували ризик смерті людини від вживання більшої кількості ультраоброблених продуктів у віці від 30 до 69 років.

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Ми виявили, що на кожні 10% збільшення загальної кількості калорій з ультраоброблених продуктів ризик передчасної смерті зростає майже на 3%", – зауважив співавтор дослідження Карлос Аугусто Монтейро, якого цитує CNN.

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Найменша смертність, пов’язана зі споживанням ультраоброблених харчових продуктів, була у Колумбії та Бразилії. Натомість значно вищим цей показник був у Канаді, США та у Великій Британії.

"В усьому світі терміново потрібна політика, яка спонукатиме до зниження споживання ультраобробленої їжі, популяризуючи традиційні моделі харчування, що базуються на вживанні місцевих свіжих і мінімально оброблених продуктів", – зауважив один з авторів дослідження Едуардо Нільсон.

Це не перше дослідження, яке виявило зв'язок між вживанням ультраобообленої їжі та негативними наслідками для здоров'я. Одне з них було опубліковане у лютому 2024 року.

Переконливі докази показали, що більш високе споживання ультрапереробленої їжі пов'язане з приблизно на 50% вищим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань, на 48-53% вищим ризиком тривоги та загальних психічних розладів і на 12% вищим ризиком розвитку діабету 2-го типу.