Жінки після раптової зупинки серця частіше потребують антидепресантів, ніж чоловіки – вчені

Після раптової зупинки серця жінки частіше приймають антидепресанти порівняно з чоловіками

Жінки, які пережили раптову зупинку серця, частіше потребують ліків від депресії та тривоги, ніж чоловіки.

Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в науковому журналі Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

Тому вони вважають, що тим, хто мав зупинку серця, потрібно надавати також психологічну підтримку, пише CNN.

"Ми рекомендуємо проводити моніторинг соціального та психічного благополуччя людей, які пережили раптову зупинку серця. Тобто не лише безпосередньо після того, коли це сталося, але й у довгостроковій перспективі.

Це особливо актуально для жінок, але, ймовірно, буде корисним і для чоловіків", – зазначила перша авторка дослідження, докторка Робін Смітс.

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Науковці проаналізували дані майже 260 жінок і 1000 чоловіків у Нідерландах, які прожили принаймні місяць після зупинки серця, що трапилася поза медичним закладом у 2009-2015 роках.

Також вони вивчали інформацію про їхні соціально-економічний статус та психічне здоров’я.

Відтак команда фахівців виявила, що, порівняно з чоловіками, жінки частіше вживали ліки від депресії та тривоги протягом 5 років після пережитої раптової зупинки серця. Це черговий аргумент, який доводить зв’язок між психічним станом і здоров’ям серця, кажуть вчені.

Дослідники також висловили припущення, що результати можуть частково свідчити про те, що чоловіки рідше звертаються по допомогу, а відтак їм рідше призначають препарати від депресії.

За словами Смітс, вчені вже планують проведення наступних досліджень, щоб з’ясувати, що як діяти лікарям, аби допомогти пацієнтам відновитися після раптової зупинки серця.

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