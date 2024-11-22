Не вбереже навіть фізична активність: вчені дослідили, наскільки тривале сидіння шкодить здоров'ю серця

Науковці з’ясували, що сидіння протягом більш як 10 годин щодня здатне підвищити ризик розвитку серцевої недостатності та смерті через хвороби серцево-судинної системи.

Така тенденція зберігається навіть у людей, які займаються фізичною активністю, йдеться в дослідженні, опублікованому в JACC, повідомляє Medical News Today.

У ході роботи команда вчених проаналізувала дані майже 90 тисяч британців, середній вік яких – 62 роки.

Учасники протягом понад семи днів носили на зап’ястках спеціальні пристрої, за допомогою яких дослідники вимірювали їхню щоденну активність.

Через вісім років після спостереження вчені виявили, що в близько 5% залучених людей розвинулася фібриляція передсердь (порушення серцевого ритму), ще в 2,1% виникла серцева недостатність, майже 2% мали серцеві напади, а трохи менше 1% – померли через серцево-судинні причини.

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За результатами аналізу даних науковці з’ясували, що ризик фібриляції передсердь і серцевого нападу постійно зростає з віком. Однак підвищення схильності до цих станів було мінімальним, якщо учасники не сиділи щодня довше, ніж 10,6 години.

Перевищення цього порогу призводило до "значного росту" ризиків захворювань.

"Це означає, що особливо важливим для [зменшення] ризику серцевої недостатності та серцево-судинної смертності може бути уникання сидячого способу життя", – пояснив співавтор дослідження, доктор медицини та електрофізіолог із Массачусетської загальної лікарні (СЩА) Шаан Хуршид.

За його словами, в середньому люди проводять сидячи близько 10 годин кожного дня.

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Група вчених також встановила, що фізична активність значно знижувала ризик фібриляції передсердь і серцевого нападу. Йдеться про щонайменше 150 хвилин навантажень помірної ефективності щодня – такими є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Проте виконання рекомендованих вправ не знизило ризик серцевої недостатності та смерті через серцево-судинні причини в людей, які сиділи понад 10,6 годин щоденно.

Тому вчені вважають, що варто уникати надмірного сидіння навіть тим людям, які регулярно займаються фізичною активністю.

"Ми радимо спробувати працювати так, щоб уникати тривалого сидіння протягом дня. Наприклад, можна виділяти час для прогулянок або намагатися додати трохи стояння протягом дня.

Також ми побачили, що наслідки надмірного сидіння виглядають дещо залежними від тривалості. Тобто навіть скорочення сидіння в деякі дні буде потенційно корисним", – стверджує Шаан Хуршид.

Доктор медичних наук та кардіолог Крістофер Берг відмітив, що навіть достатня кількість фізичної активності не може повністю позбавити наслідків сидячого способу життя.

"Однак є хороші новини про те, що можна зменшити ризик, якщо замінити хвилини сидячої життєдіяльності хвилинами активного відпочинку.

Не позбавляйте себе можливості піднятися сходами або припаркуватися далі, щоб пройти ще кілька кроків – результати цього дослідження свідчать, що навіть невеликі кроки (буквально) можуть мати кумулятивний вплив на зниження ризику серцево-судинних захворювань", – додав Крістофер Берг.

Раніше науковці назвали найкорисніший для здоров’я спосіб пересування.