Ризик вищий щонайменше втричі: у покоління X та міленіалів все частіше діагностують рак апендикса

Покоління X та мілленіали частіше хворіють на рак апендикса

Рак апендиксу – рідкісне захворювання. Однак останніми роками кількість його випадків зростає серед представників покоління X (народжених у 1965-1980 роках) та міленіалів (народжених у 1981-1996 роках).

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Annals of Internal Medicine, повідомляє CNN.

Апендикс – це орган, який відіграє важливу роль у підтримці імунної системи. Він має форму мішечка та прикріплений до товстої кишки у нижній правій частині живота.

Рак апендикса є рідкісним захворюванням. Наприклад, у США щороку на нього хворіють приблизно 1-2 людини на 1 мільйон населення. Та нове дослідження демонструє негативну тенденцію до поширення цієї хвороби.

Вчені проаналізували дані про 4858 американців віком від 20 років, яким діагностували рак апендикса у період з 1975 по 2019 рік. Отримані дані розділили по вікових групах.

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Виявилося, що частота випадків раку апендикса зросла більш ніж утричі серед народжених у 1976-1984 роках порівняно з народженими у 1941-1949 роках.

Для молодших людей ситуація ще більш невтішна. Народжені у 1981-1989 роках мають рак апендикса у чотири рази частіше.

Загалом зростання захворюваності відбувалося з 1975 по 2019 рік. Вчені називають цю тенденцію тривожною.

Хоча у дослідженні не розглядалися ймовірні причини недуги, вчені вважають, що навряд чи це можна пояснити прогресом у скринінгу захворювання або інструментів для діагностики. Адже багато випадків раку апендикса виявляють випадково – після гострого апендициту.

Натомість дослідники кажуть, що зростання захворюваності може бути пов'язаним "із впливом навколишнього середовища" (повітря, води, їжі тощо), який "може збільшити ризик для поколінь, що зараз вступають у середній вік".

Подібні тенденції також зафіксували для раку товстої та прямої кишки, а також шлунка. Тобто ймовірні фактори ризику можуть сприяти розвитку раку шлунково-кишкового тракту в цілому.

Конкретних рекомендацій щодо скринінгу раку апендикса не існує. Серед симптомів захворювання – біль у животі або тазу, здуття, нудота та блювота.

Рак апендикса лікують хірургічним шляхом та хімієтерапією, якщо пухлина дала метастази.

Нагадаємо, вчені виявили, що представники поколінь X і міленіали мають значно вищий ризик розвитку 17 онкологічних захворювань у порівнянні зі своїми батьками та дідусями.