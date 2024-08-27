Не лише за запахом: вчені з'ясували, як комарі відстежують людей

Команда вчених виявила, що комарі "полюють" на людей завдяки тепловим сигналам, які вони вловлюють в інфрачервоному діапазоні.

Тобто комарі мають своєрідні "вбудовані тепловізори". Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованому в журналі Nature, пише Popular Science.

Науковці вивчали вид комарів Aedes aegypti. Ці комахи здатні поширювати віруси, які спричиняють понад 100 000 випадків вірусу Зіка, жовтої лихоманки, лихоманки денге тощо на рік.

Вчені понад 100 років намагались визначити, як комарі знаходять людей. Їм вдалось з'ясувати, що фактично комахи об’єднують інформацію про навколишнє середовище, зібрану за допомогою кількох органів чуття на різних відстанях.

"Сюди входять вуглекислий газ нашого видиху, запахи, зір, конвекційне тепло від нашої шкіри та вологість від нашого тіла. Однак у кожного з цих сигналів є обмеження", – сказав співавтор дослідження та докторант UCSB Авінаш Чандел.

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За словами науковців, у комарів загалом поганий зір. Швидке переміщення людини або сильний вітер можуть перешкодити їхньому "полюванню".

На відстані приблизно 10 см комарі можуть зафіксувати тепло, яке виділяє шкіра. А вже після приземлення – відчувати безпосередньо температуру.

Науковці вирішили перевірити в Aedes aegypti відчуття інфрачервоного випромінювання. Вони посадили самок комарів у клітку, поділену на дві зони. В одній були людські запахи та вуглекислий газ видиху, а інша, крім цього, мала й джерело тепла температури людського тіла.

У зоні з тепловим випромінюванням комахи вдвічі активніше шукали "здобич". Команда виявила, що комарі відчувають інфрачервоні хвилі тепла на відстані до 75 см.

Кінчик кожної антени комара має структуру "кілочок у ямці", яка добре пристосована для сприйняття випромінювання. "Ямка" захищає "кілочок" від кондуктивного та конвективного тепла (тобто від тепла на відстані та під час безпосереднього контакту зі шкірою), тому високоспрямоване інфрачервоне випромінювання може проникати всередину структури і нагрівати її. Потім комар використовує термочутливий білок TRPA1, який працює як температурний датчик для виявлення інфрачервоного випромінювання.

Це дослідження може допомогти вдосконалити методи знищення популяцій комарів. А також пояснює чому вільний одяг допомагає запобігти укусам – він блокує комахам не лише доступ до шкіри, а й до тепла, яке розсіюється між нашою шкірою та одягом та унеможливлює сканування інфрачервоного випромінювання.