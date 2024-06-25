Комарі атакують: як відлякати надокучливих комах і що робити при укусах

Літо – пора спеки та комарів. Вони надокучають людям під час вечірніх прогулянок, особливо біля водойм, вночі неприємно дзижчать над вухом, а ще переносять хвороби.

В Україні найпоширенішим видом комарів є комар звичайний. Самці цього виду живляться лише соком рослин, а самиці додають до раціону кров людини.

Народні методи радять натертися евкаліптовою олією, м’ятою чи лимоном, щоб вас не кусали комарі. Але існують більш ефективні методи відлякування цих комах.

"УП. Життя" зібрала інформацію про способи боротьби з комарами вдома і на природі, скориставшись матеріалами CDC, CNN, Healthline, а також Київського та Рівненського обласних центрів контролю та профілактики хвороб.

Як боротися з комарами?

✅ Насамперед потрібно встановити москітні сітки на всі вікна та кватирки, щоб комарі не залітали в помешкання.

ВІДЕО ДНЯ

✅ Якщо ви живете у приватному будинку і комарі залітають до вашої оселі через двері, можна скористатися електрофумігатором за інструкцією. Цей засіб вбиває комарів, на відміну від репелентів, які лише їх відлякують.

✅ Використовуйте репеленти, уважно читаючи інструкції та протипоказання. Зменшити кількість комах на подвір'ї можуть спіралі від комарів з алетрином.

Щоб захиститися від комарів під час прогулянки чи відпочинку, можна використати спрей-репелент для одягу (або набризкати намет). Найчастіше до складу таких спреїв входить N,N-діетилтолуамід (ДЕТА).

✅ Репеленти завжди наносять на одяг, а не на голу шкіру. Не можна допускати потрапляння речовини в очі або до рота.

✅ Якщо ви маєте алергію або шкірні захворювання, варто проконсультуватися з лікарем щодо репелентів. Важливо знати, що репеленти повністю протипоказані для дітей до 2 років.

Комарі відкладають личинки у воді Фото: Giovanni.seabra/DEPOSITPHOTOS

✅ Комарі відкладають яйця у стоячій воді – це можуть бути і природні водойми, і калюжі, і навіть відра чи годівнички для птахів. Тому потрібно щільно закривати місткості для зберігання води (відра, цистерни, бочки для дощу), щоб комарі не могли потрапити всередину і відкласти яйця.

✅ Якщо ви мешкаєте в селі або приватному будинку, CDC радять хоча б раз на тиждень спорожняти, вичищати, перевертати або накривати всі предмети, які збирають воду: шини, відра, кашпо, іграшки, басейни.

✅ Також варто закрити отвори у деревині чи цеглі, якщо такі є, щоб там не збиралася вода.

✅ Прикривайте тіло, коли перебуваєте на природі. Довгі штани та кофти з натуральних тканин, закрите взуття, дощовики чи косинки для шиї допоможуть захистити тіло від надокучливих комах. Одяг не має щільно прилягати до тіла, інакше комар може легко його прокусити.

✅ Якщо є можливість, уникайте перебування біля боліт, озер чи інших водойм уночі.

Чи дійсно комарів відлякують евкаліпт і лимон?

Якщо ви візьмете листок евкаліпта чи половинку лимона й натрете ними тіло, це навряд чи буде ефективно для боротьби проти комах. Але деякі ефірні олії дійсно можуть працювати як репеленти.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) затвердили евкаліптову олію як ефективний складник у засобах від комарів.

У 2014 році деякі дослідники стверджували, що суміш лимонної евкаліптової олії з чистою евкаліптовою ефірною олією забезпечує 95% захисту від комарів протягом 3 годин.

А у 2021 році іранські вчені заявили, що ефірні олії евкаліпта кулястого (Eucalyptus globulus) та гвоздичного дерева (Syzygium aromaticum) можуть працювати як репеленти проти малярійного комара Anopheles stephensi, особливо якщо їх поєднувати.

Що ж приваблює комарів?

Комарі по-різному реагують на набір хімічних речовин, що складають "букет" запахів тіла кожної людин. Дослідники підтвердили, що москіти дійсно вважають декого більш апетитним, ніж інших.

Науковці не мають точної відповіді, що приваблює комарів у запахах тіла. Але дослідники вже знають, що комарів здалеку приваблює вуглекислий газ, який ми видихаємо.

Що робити, якщо вкусив комар, і як зменшити свербіж?

Коли комар кусає людину, він проколює шкіру спеціальним хоботком, щоб висмоктати кров. Коли комар п'є кров, він впорскує слину у шкіру, а організм людини на неї реагує, внаслідок чого з'являється почервоніння та свербіж.

Якщо вас вкусив комар, у CDC радять:

промити місце укусу водою з мильним розчином;

прикласти холодний компрес;

не розчісувати укуси: розчухування загрожує потраплянням бактерій;

випити антигістамінне, якщо почалась алергія;

скористатися гелем чи маззю проти свербежу після укусів комах;

звернутися до лікаря, якщо запалення від укусу поширилось на велику площу, або якщо алергія не минає (детальніше про симптоми читайте тут).

Читайте також : Небезпека пилку та комах: як розпізнати набряк Квінке і надати першу допомогу

Які хвороби переносять комарі?

Комарі є загрозливими зокрема через те, що переносять смертельно небезпечну хворобу – малярію. Інфікування зазвичай відбувається в Африці, хоча на території України також є комарі роду Anopheles ("малярійні").

Симптомами малярії є лихоманка, озноб, головний біль, нудота, діарея, порушення з боку нервової системи тощо. Ускладненнями малярії часто є гепатоспленомегалія (збільшення печінки та селезінки), анемія, жовтяниця.

Вірус Зіка також поширюється через укуси комарів Aedes Aegypt. Симптомами вірусу можуть бути нудота, дратівливість, шкірний висип, кон'юнктивіт і сильні суглобові болі.

Інфікування вірусом Зіка під час вагітності може призвести до народження дітей з мікроцефалією та іншими вродженими вадами, а також до передчасних пологів та викиднів. В Україні цей вірус не поширюється, але ним можна захворіти під час подорожі Африкою.

Серед інших небезпечних захворювань, збудники яких переносять комарі, – японський енцефаліт, сибірська виразка, гарячка Західного Нілу та гарячка денге.

Для чого потрібні комарі?

Люди не люблять комарів, адже ті переносять небезпечні хвороби. Водночас комахи виконують свої функції в екосистемі.

По-перше, комарі потрібні для запилення рослин. По-друге, вони відіграють важливу роль у харчовому ланцюгу, адже є кормом для птахів та павуків. А риби й земноводні можуть поласувати личинками комарів.

"Часто виникає бажання, щоб ці комахи просто зникли з лиця землі, однак у природі нічого не відбувається просто так, а комарі займають важливе місце у кожному місцевому біоценозі.

Личинка комара, попри свої мініатюрні розміри, пропускає до одного літра води в день у пошуках мікроорганізмів, при цьому очищує водойму та зменшує кількість небезпечних бактерій у ній", – пояснюють у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також при перенесенні збудників небезпечних захворювань комарі регулюють чисельність популяцій тварин, що сприяє підтриманню оптимального співвідношення між видами та рівноваги в екосистемах.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чому не можна вбивати павуків чи виганяти кажанів.