Дрони проти комарів: вчені знайшли спосіб, як знизити рівень захворюваності на лихоманку Денге

Вчені стверджують, що знайшли спосіб, що перешкоджатиме поширенню хвороб, якими можна заразитися після укусу комара

Вчені розробили новий метод, який, ймовірно, допоможе людям уникнути небезпечних хвороб, які можна підхопити через укус комара – зокрема лихоманки Денге. Цей спосіб передбачає використання дронів.

Вони запевняють, що ця технологія є цілком безпечною для людей та не шкодить довкіллю, пише IFL Science.

Дослідники вже провели експеримент на Фіджі, результати якого описали у науковому журналі Science Robotics.

Безпілотники "розкидали" сотні комарів, заражених спеціальними бактеріями Wolbachia. Ці мікроорганізми не становлять небезпеки для людей, однак діють на цих комах таким чином, що ті більше не можуть переносити збудники хвороб.

Комарів "позначили" флуоресцентними порошками, щоб пізніше їх можна було ідентифікувати та зловити. Це показало, що система спрацювала, і комарі пережили свою "подорож".

ВІДЕО ДНЯ

У другій частині дослідження команда випробувала дрони в зоні площею 2 квадратних кілометри. Науковці випускали щотижня в середньому 155 комарів на гектар. Це тривало близько 4 місяців з кількома короткими перервами для вирішення технічних питань.

За підрахунками вчених, було випущено близько 31 тисячі комах, інфікованих Wolbachia для того, щоб ці особини поширили бактерію серед місцевої популяції комарів.

Вчені кажуть, цей метод може бути дієвим і вони вже помітили позитивні зміни. Вперше її застосували у 2017 році в столиці Індонезії Джакарті. Завдяки цій технології рівень захворюваності на гарячку Денге знизився тоді на 77%.

Минулого року вчені провели інші дослідження, де висловили припущення, що методика може мати кращі результати, ніж про це свідчить статистика.

Натомість цього року науковці намагалися з’ясувати, чи можна використати цей метод на більших за площею територіях.

"Ми розробили повністю автоматизовану систему дозованого випуску комарів, яка випускає їх невеликими групами на великій площі, і інтегрували її в безпілотники.

Через зміну клімату ареал поширення комарів збільшується. Це означає, що більше людей, ймовірно, перебуватимуть у зоні ризику підхопити інфікуватися хворобами, збудники яких переносять ці комахи. Нам потрібна будь-яка допомога, яку ми можемо отримати, і дрони можуть стати її важливою частиною", – наголосили дослідники.

Лихоманка Денге – це гостре інфекційне захворювання, яким можна заразитися через укус комара. Близько половини населення світу живуть у тих регіонах, де високий ризик інфікування. Від початку 2024 року у 80 країнах зафіксували понад 10 мільйонів випадків лихоманки Денге, серед них близько 5 тисяч були летальними. Науковці стверджують, що це вдвічі більше, ніж виявили у 2023 році.

Специфічного лікування від цієї недуги не існує, кажуть дослідники. Більшість людей одужують. Але в одного пацієнта із 20-ти може розвинутися важка форма захворювання, яка може призвести до смерті.

Раніше ми розповідали, чи поширюється Україною лихоманка Денге.