Регулятор ЄС розслідує звʼязок між популярним знеболювальним і низкою хвороб та смертей

Європейське агентство з оцінювання лікарських препаратів перевірить всі ліки, що містять метамізол, у країнах ЄС, щоб визначити, чи варто дозволяти їхнє подальше використання, змінити умови застосування або відкликати дозволи на продаж.

Про це повідомляє The Guardian.

Розслідування розпочалося після того, як фінське агентство з лікарських засобів повідомило про нові випадки агранулоцитозу – небезпечного стану, при якому різко знижується кількість білих кров'яних клітин. Через цей стан імунна система організму не може ефективно боротися з інфекціями, що може призвести до сепсису, ампутацій та навіть смерті.

Європейське агентство з оцінювання лікарських препаратів перевірить всі ліки, що містять метамізол, у країнах ЄС, щоб визначити, чи варто дозволяти їхнє подальше використання, змінити умови застосування або відкликати дозволи на продаж.

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Агентство заявило, що в інформації про продукт агранулоцитоз вказується як рідкісний побічний ефект, що виникає у однієї з 1 000 осіб, або дуже рідкісний побічний ефект, що виникає у однієї з 10 000 осіб.

Асоціація постраждалих пацієнтів в Іспанії, яка ініціювала судовий позов проти уряду за неналежний контроль обігу препарату, заявляє, що агранулоцитоз вже вразив близько 350 людей з 1996 по 2023 рік. Більшість постраждалих – це британці, які проживали або були у відпустці в Іспанії.

У судовому позові Асоціації проти Міністерства охорони здоров'я Іспанії та його агентства з лікарських засобів зазначається, що препарат повинен бути доступним лише за рецептом, але у листопаді минулого року розслідувачі видання Observer змогли придбати його без рецепта.

Препарат, що продається в Іспанії під торговою маркою Nolotil, вже заборонений у кількох країнах.

"Це чудова новина. Люди починають помічати ці випадки. Вони були недооцінені протягом багатьох років", – зазначила засновниця Асоціації Крістіна Гарсія дель Кампо.

Раніше ми розповідали, що Європейське агентство з лікарських засобів перевірить деякі медикаменти проти діабету та для схуднення після повідомлень про можливий зв’язок між вживаннями препаратів та виникненням суїцидальних думок у пацієнтів, які їх приймали.