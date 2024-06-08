Популярний підсолоджувач може бути пов'язаний з ризиком серцевих нападів та інсультів – вчені

Низькокалорійний підсолоджувач ксиліт, який додають у жувальні гумки та зубні пасти, може збільшувати ризик серцевих нападів та інсультів у споживачів.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в European Heart Journal, пише CNN.

Вчені шукали раніше невідомі хімічні речовини або сполуки у крові людини, які могли б передбачити ризик серцевого нападу, інсульту або смерті протягом наступних трьох років.

Для цього автор дослідження Стенлі Хейзен і його команда проаналізували 1157 зразків крові людей, які проходили обстеження на серцево-судинні захворювання, зібрані між 2004 і 2011 роками.

Окремо науковці дослідили зразки крові понад 2100 людей, які могли мати високий ризик захворювань серця.

Вони виявили ряд спиртовмісних цукрів – ксиліт і еритритол, які, на думку вчених, впливають на серцево-судинну функцію.

Люди з найвищим рівнем ксиліту мали майже вдвічі більший ризик серцевого нападу, інсульту та смерті ніж ті, у кого концентрація підсолоджувача в крові була мінімальною.

"Наші тромбоцити мають рецептор, який розпізнає молекулу підсолоджувача та "сигналізує" тромбоцитам бути більш схильними до згортання. Смакові ж рецептори не можуть відрізнити структуру цукру від інших підсолоджувачів", – зазначив автор дослідження.

Президентка Ради з контролю калорійності у США Карла Сондерс зазначила, що результати дослідження суперечать десятиліттям наукових доказів, які підтверджують безпеку та ефективність низькокалорійних підсолоджувачів, як-от ксиліт, глобальними медичними та регуляторними органами.

"Ці висновки є поганою послугою для тих, хто покладається на альтернативні підсолоджувачі як на інструмент для покращення свого здоров’я", – додала вона.

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Де використовують ксиліт

Ксиліт часто додають у жувальні гумки, зубні пасти, ополіскувачі, сиропи від кашлю, жувальні вітаміни тощо. Також його використовують у виробництві цукерок, випічки, сумішей для тортів, соусів для барбекю, кетчупу, арахісового масла, пудингів, сиропу для млинців тощо.

Цей підсолоджувач є природним, бо у мікродозах міститься у різноманітних фруктах та овочах. У промислових масштабах його виготовляють із качанів кукурудзи, березових дерев або генно-інженерних бактерій.

Багато професійних асоціацій також рекомендують ксиліт як замінник цукру для пацієнтів з ожирінням, діабетом або переддіабетом для покращення глікемічного контролю.

"Проте люди, які мають ризик розвитку діабету, є одними з найбільш уразливих до згортання крові. Ми націлюємося не на тих людей", – заявив директор Центру серцево-судинної діагностики та профілактики Клівлендської клініки Стенлі Хейзен.