"Всюдисущі хімікати" можуть спричиняти 10% смертей від серцевих хвороб – вчені

Поширені хімічні речовини пов'язані зі смертями через серцеві хвороби

Хімічні речовини, які містяться у побутових предметах, як-от контейнери для зберігання їжі та пакування косметичних засобів, можуть бути причиною понад 10% смертей від серцево-судинних захворювань у світі.

Про це йдеться у дослідженні американських вчених, опублікованому в науковому журналі eBioMedicine, пише CNN.

Йдеться про фталати, які через їхню поширеність називають "всюдисущими хімікатами". Щоб зробити пластик більш гнучким і міцним, їх додають у водопровідні труби, вінілові покриття для підлоги, медичні трубки, садові шланги та деякі дитячі іграшки.

Також фталати містяться у харчовій упаковці, мийних засобах, одязі та меблях.

Знайти ці хімічні речовини можна й у засобах особистої гігієни, як-от шампунь, мило, лак для волосся та косметика. Завдяки ним аромати зберігаються довше.

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"Фталати сприяють запаленню у коронарних артеріях, що може прискорити наявні захворювання і призвести до гострих ускладнень, включаючи смерть", – сказав старший автор дослідження Леонардо Трасанде.

У новому дослідженні науковці вивчили вплив одного фталату – діоктилфталату (di-(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP) – на глобальну смертність у 200 країнах світу. Вчені проаналізували медичні та екологічні дані з десятків досліджень.

DEHP пов’язують із серцево-судинними захворюваннями, раком, репродуктивною шкодою для чоловіків і вродженими вадами розвитку.

Аналіз показав, що вплив цього фталату призвів до 368,7 тисячі смертей від хвороб серця у 2018 році серед чоловіків і жінок у віці від 55 до 64 років у всьому світі.

На Африку припадає 30% смертей через серцево-судинні захворювання внаслідок DEHP, а на Східну Азію та Близький Схід – 25%.

У попередньому дослідженні вчені виявили, що фталати щороку можуть бути причиною від 91 до 107 тисяч передчасних смертей американців у віці від 55 до 64 років.

Люди з найвищими рівнями цих хімічних речовин мали більший ризик померти з будь-якої причини, особливо через серцево-судинні захворювання.

Як обмежити вплив фталатів?

За словами Леонардо Трасанде, вплив фталатів можна мінімізувати.

"Уникайте пластику, наскільки це можливо. Зменшення вживання ультраоброблених продуктів також може знизити рівень хімічного впливу, з яким ви контактуєте.

Ніколи не ставте пластикові контейнери в мікрохвильову піч або посудомийну машину, в яких тепло може зруйнувати покриття і фталати будуть легше поглинатися", – радить вчений.

Також науковець рекомендує:

обирати лосьйони, пральні порошки та засоби для чищення без запаху;

використовувати для зберігання продуктів тару зі скла, нержавіючої сталі, кераміки або дерева;

купувати свіжі або заморожені фрукти та овочі замість консервованих і оброблених;

частіше мийте руки, щоб видалити з них хімічні речовини.

уникайте пластиків з маркуванням №3, №6 та №7.

Нагадаємо, вчені створили першу базу хімікатів, які використовують у виробництві пластику. Всього їх нарахували 16 тисяч і понад 4 тисячі з них є "дуже небезпечними" для здоров’я людини та навколишнього середовища.