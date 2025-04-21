Вчені вперше виявили мікропластик у фолікулярній рідині яєчника: чим це загрожує

Вчені вперше виявили мікропластик у фолікулярній рідині жіночого яєчника. Ця тривожна знахідка порушує нові питання щодо можливого впливу цих шкідливих речовин на фертильність та загалом репродуктивне здоров’я жінок.

Про це йдеться у новому дослідженні, результати якого опублікували у науковому журналі Ecotoxicology and Environmental Safety, пише The Guardian.

У ньому взяли участь 18 пацієнток клініки репродуктивної медицини в Салерно (Італія). Результати показали, що мікропластик був виявлений у 14 з цих жінок.

"Результати – дуже тривожні. Це відкриття має слугувати важливим попереджувальним сигналом про інвазивність цих нових забруднювачів у жіночій репродуктивній системі", – зауважив Луїджі Монтано, дослідник з Римського університету і провідний автор дослідження.

Мікропластик є особливо небезпечним, оскільки може містити будь-яку кількість з 16 тисяч хімічних речовин. Серед них високотоксичні сполуки, як-от бісфенол і фталати, які можуть призводити до раку, порушень нервової та ендокринної систем, а також негативно впливати на розвиток організму.

РЕКЛАМА:

Читайте також : Синдром полікістозних яєчників може впливати на роботу мозку – дослідження

Науковець з Університету Нью-Мексико Сяочжун Ю, який вивчає мікропластик, наголосив, що потрібно провести й інші дослідження для з’ясування точного дозування та рівня впливу, за якого починають проявлятися негативні наслідки.

Зважаючи на те, що ці речовини присутні всюди, повністю уникнути їх складно. Утім, зменшення кількості пластику, що використовується на кухні – від пакування продуктів та посуду – ймовірно, може зменшити вплив цих речовин на організм.

Команда під керівництвом Луїджі Монтано вивчає, наскільки зменшення використання пластику на кухні та перехід на органічну дієту знизить рівень мікропластику в організмі.

Де ще в людському організмі виявили мікропластик?

Раніше мікропластик виявили у плацентах вагітних жінок, судинах, чоловічих яєчках та сечі.

Вчені також виявили нижчу рухливість сперматозоїдів у зразках сперми, яка містила один з видів пластику. Дослідники підозрюють, що мікропластик спричиняє різке зменшення кількості сперматозоїдів і сприяє погіршенню якості сперми.

"Ми довели це зниження, особливо в районах з високим рівнем забруднення", – сказав Луїджі Монтано.

Він додав, що хоча чоловіки є більш сприйнятливими до токсичного впливу цієї речовини, жінки також можуть зазнавати негативних наслідків.

Дослідження на тваринах пов'язують наявність мікропластику з дисфункцією яєчників, зокрема повільніше дозрівання яйцеклітин та зниження фертильності. Інше дослідження на мишах показало зміни в тканині яєчників.

Окрім того, мікропластик наявний і у головному мозку людини. Наявність цих речовин у мозковій тканині пов'язують зі збільшенням обсягів забруднення довкілля в останні десятиліття.

Також вчені припустили, що через забруднення планети мікропластиком кількість людей, яким загрожує голод, може збільшитися на 400 мільйонів протягом наступних двох десятиліть.